109 Straftaten! 13-Jährige sorgt für Schlagzeilen – „überwältigendes Risiko“

Eine 13-Jährige steht in Australien wegen insgesamt 109 Anklagepunkten vor Gericht. Unter anderem werden ihr gefährliches Verhalten mit Verletzungsrisiko, Diebstahl und Einbruch vorgeworfen. Der Richter sieht ein „überwältigendes Risiko“ für die Gemeinschaft.

Das Mädchen soll laut Medienberichten über Wochen hinweg eine Reihe verschiedener Straftaten begangen haben, teils mit gestohlenen Autos. Diese Taten hätten sich zuletzt gehäuft und seien im Schnitt mehr als einmal täglich verübt worden, sagte der Kriminalbeamte Jarryd Grey vor dem Jugendgericht in Melbourne.

Radfahrer mit gestohlenem Auto angefahren

Die Angeklagte habe gezielt Aufmerksamkeit im Internet gesucht und genau verfolgt, wie viele Berichte und Reaktionen ihre mutmaßlichen Taten auslösten. „Sie glaubt, dass ihr das Status in ihrer Gruppe verleiht, was sehr besorgniserregend ist“, sagte Grey.

Auf dem Mobiltelefon der Jugendlichen fanden Ermittler zudem „beunruhigendes“ Material, darunter Videos. In einem Fall Ende März soll sie in einem Vorort von Melbourne mit einem gestohlenen Auto gezielt auf einen 45-jährigen Radfahrer zugefahren sein und ihn zu Boden gestoßen haben.

Nur wenige Minuten später soll sie im Internet nach Informationen dazu gesucht haben, was für eine Strafe darauf stehe, jemanden zu überfahren. Damit sei die Tat vorsätzlich gewesen, betonte die Polizei. Der Radfahrer leidet laut Gericht weiterhin unter Nackenschmerzen, Schwindel und Sprachproblemen.

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Der Antrag auf Freilassung gegen Kaution wurde abgelehnt. „Das Risiko für die Gemeinschaft ist überwältigend“, sagte der Richter. Die 13-Jährige soll in 21 Tagen erneut vor Gericht erscheinen. (mp/dpa)