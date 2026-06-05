100 Meter in die Tiefe gestürzt: Deutscher Wanderer stirbt in den Alpen

Ein deutscher Wanderer ist beim Abstieg von einem Berg in den Kitzbüheler Alpen tödlich verunglückt. Der 69-Jährige war Teil einer neunköpfigen Wandergruppe, die am Donnerstagvormittag zum Gipfel des Großen Rettenstein aufgebrochen war, wie die österreichische Polizei sagte.

Beim Abstieg mit drei weiteren Wanderern rutschte der Mann an der nordöstlichen Seite des Berges aus noch ungeklärten Gründen über den Steig hinaus. Daraufhin schlug er auf einem grasbewachsenen Hang auf und stürzte über eine Schotterrinne etwa 100 Meter in die Tiefe.

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Seine Begleiter versuchten ihn noch wiederzubeleben und alarmierten die Rettungskräfte, doch ohne Erfolg. (dpa/mp)