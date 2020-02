„Wer das liest...“: Junge schreibt süße Flaschenpost – Jahre später die Überraschung

Boston -

Wer hätte gedacht, dass wirklich jemand auf eine ins Meer geworfene Flaschenpost antwortet – und das ganze neun Jahre später?

Genau so erging es dem mittlerweile 19-jährigen Max Vredenburgh aus der Nähe von Boston (USA). Als Zehnjähriger hatte er eine Flasche inklusive handgeschriebenem Zettel ins Meer geworfen.

Hallo, mein Name ist Max. Wer auch immer das liest: bitte schreib mir an (Adresse unkenntlich gemacht) zurück. Ich erzähle dir ein bisschen was über mich. Ich bin zehn Jahre alt, mag Äpfel und den Strand. Meine Lieblingsfarbe ist blau, ich mag Tiere und Autos und ich mag das Weltall. Bitte schreib zurück. Grüße, Max Vredenburg.