„Rock am Ring“: Im Video: Das sagen die Fans zur Absage

Mendig

Der Tag nach der Absage. Rock am Ring ist erstmals schon nach zwei Tagen zuende – die Unwetter-Walze ist schuld!

Die Festivaller packen jetzt ihre Sachen, das Gelände auf dem Flughafen Mendig (Eifel) wird evakuiert.



„Das stinkt mir“



Veranstalter Marek Lieberberg erklärte uns die vorzeitige Absage so: „Ich habe keine Spielgenehmigung für den Sonntag. Das stinkt mir, das stinkt den Fans. Aber die Sicherheit geht vor.“



Die Entscheidung der Verbandsgemeinde Mendig für den Abbruch, die sich stark an der Empfehlung der Polizei orientiert habe, trage er nicht mit, sagte der Konzertveranstalter. „Die Entscheidung ist falsch“.



Stinkt es den Fans wirklich? Die meisten reagieren in unserer spontanen Umfrage verständnisvoll – wollen aber ihr Geld zurück!

