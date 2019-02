„Ich bin HIV-positiv“: Junger Mann ohne Gesicht sorgt mitten in der City für Aufsehen

Köln -

Der junge Mann steht schweigend in der Kölner Innenstadt. Sein Gesicht hat er unter einer Mütze verborgen. Wie er heißt, weiß man nicht. Aber, was er will. Seine Arme hat er ausgestreckt, um seinen Hals hängt ein Schild mit rotem Schleifchen darauf und den Worten: „Ich bin HIV-positiv. Umarmst du mich?“

Nein, das ist keine gewöhnliche „Free Hugs“-Aktion, wie man sie häufiger in Innenstädten sieht.

Das merken auch die Passanten, die am jungen Mann vorbeigehen. Manche gucken nur, andere zucken mit den Schultern – „was ist da los?“ Doch einige, überraschend viele, umarmen ihn auch. „Ich wünsche dir alles Gute“, „das schaffst du schon“, „es wird alles gut“, sagen sie.

Projekt von sieben Jugendlichen

Was sich nahe des Doms ereignet, ist ein soziales Experiment. Mit einer starken Message: HIV sieht man niemandem an. Und niemand ist durch eine HIV-Infektion ein schlechterer Mensch.

Hinter dem Projekt steckt anyway, ein Kölner Verein für junge Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle sowie Queers. Sieben Jugendliche arbeiteten unter der Leitung von Falk Steinborn (32) am Projekt. Darunter Marvin (17), der sich, mit der Mütze über dem Kopf, den Reaktionen der Passanten auslieferte.

„Es war überraschend, wie viele positive Reaktionen ich bekommen habe“, sagt Marvin im Gespräch mit dem EXPRESS. Der 17-Jährige, der in Wahrheit kerngesund ist, sah durch die dunkle Mütze kaum etwas, konnte sich also fast nur auf den Körperkontakt und Geräusche verlassen. Wie viele Umarmungen er während der 10 bis 15 Minuten, in denen er mit offenen Armen da stand, bekommen habe, habe er nicht gezählt, aber: „Es waren einige. Die fanden es toll, dass ich mich zu meiner vermeintlichen Krankheit bekannt habe.“

Aktion gegen Sigmatisierung

Natürlich habe es auch negative Reaktionen gegeben, sagt Marvin. „Ich habe schon mitbekommen, wie Leute davor standen, auf das Schild gezeigt und gelacht haben.“ Aber das sei eher die Ausnahme gewesen.

Er habe gar kein Problem damit gehabt, sich in die Innenstadt zu stellen, sagt Marvin. Alles für den guten Zweck: „Wir haben diese Aktion gemacht, weil HIV-positive Menschen immer noch mit sehr viel Stigmatisierung und Diskriminierung zu tun haben“, erklärt er die Motivation des Teams.

Das sehe er auch in seinem Freundeskreis: „Ein guter Freund hat sich infiziert und outet sich nicht, weil er Angst vor all den negativen Reaktionen hat.“ Ein Bekannter habe seine Krankheit dagegen öffentlich gemacht. „Dessen Beziehung ging in die Brüche“, erzählt Marvin.

Umso wichtiger ist es für den jungen Kölner, ein klares Zeichen für Toleranz zu setzen. „Schön, wenn dabei dann so ein Ergebnis herauskommt.“