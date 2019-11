„Darfst ihn auch Horst nennen”: Kunde wütet über Winterstern – Aldi kontert souverän

Mülheim an der Ruhr -

Auf der Facebookseite von Aldi Süd wütete vor Kurzem ein Kunde über den angebotenen „Winterstern”, den der Discounter aktuell im Sortiment hat.

Das Unternehmen reagierte souverän, wies den Facebook-Nutzer in seine Schranken und positionierte sich zudem klar gegen Rassismus.



Der Kunde hatte sich über den Namen der beliebten Topfpflanze geärgert, „Winterstern” betitelte Aldi Süd die Pflanze. Der Kunde äußerte, so seine Überzeugung, dass die Pflanze „Weihnachtsstern” heißen müsse. Die Pflanze habe in Deutschland als Zimmerpflanze seit mehreren Generationen Tradition, sie gehöre „zu unserer gewachsenen christlich-abendländischen Kultur”, so der Mann. Sein aufgebrachter Kommentar gipfelte im folgenden Absatz:

Der vorauseilende Gehorsam, der sich nahtlos in die Umbenennungen von Weihnachtsmärkten in „Wintermärkte” anschließt, wäre gewiss nicht im Sinne der alten Gebrüder Albrecht gewesen, von denen bekannt ist, dass sie praktizierende Katholiken waren. Sie würden wahrscheinlich beide in ihrer Urne rotieren, ob der Unterwerfung der neuen Aldi-Süd-Administration gegenüber linken Foren und dem Islam.

Aldi Süd ließ diese absurden Aussagen nicht unkommentiert.

Die Social-Media-Abteilung des Discounters stellte klar:



Bei dem Winterstern handelt es sich nicht um den klassischen roten Weihnachtsstern (den wir übrigens auch noch als Busch anbieten werden), sondern um eine Abwandlung. Um die Verwechslung damit zu vermeiden, haben wir uns für den Namen „Winterstern” entschieden.

Mit dieser Erklärung müsste selbst für den wütenden Kunden die Diskussion um die Namensgebung der Pflanze hinfällig gewesen sein.

Humor haben die Mitarbeiter in der Social-Media-Abteilung offenbar auch. Der trockene Vorschlag der Aldi-Süd-Mitarbeiter: „Du darfst ihn aber auch gerne Horst nennen, wenn du dich damit besser fühlst.”

Trotz einiger Kommentare, die der Winterstern-Kritik zustimmen, pflichtet der Großteil der Facebook-User Aldi Süd bei. Das Statement des Unternehmens wurde über 400 Mal gelikt. Zum Vergleich: Der Wut-Kommentator bekam nur 39 Likes auf seinen Beitrag (Stand: 10.11.,16 Uhr).

Aldi Süd über Winterstern-Aufruhr: „Seltsame Mutmaßungen”

Dem Hinweis des Wut-Autors auf die Aldi-Gründer entgegnete das Unternehmen wie folgt:



Auf die restlichen Vorwürfe brauchen wir gar nicht erst eingehen: Seit jeher begrüßen wir und unsere Gründer alle Menschen, gleich welcher Religion, sozialer, ethischer oder nationaler Herkunft oder Staatsangehörigkeit. Deine seltsamen Mutmaßungen darfst du gerne anderswo verbreiten, aber bitte nicht hier.

Dazu setzte Aldi Süd noch die Hashtags „Dealwithit” (dt.: „Komm damit klar”) und „KeinPlatzfürRassismus”.

Wer dennoch lieber den Weihnachtsstern statt den Winterstern kaufen möchte, kann das ab dem 21. November tun. Der Winterstern, eine Abwandlung des Weihnachtssterns, gibt es schon seit dem 7. November zu kaufen.

Trotz der logischen Erklärung von Aldi Süd ätzte der Facebook-Kommentator weiter. Das Unternehmen verlor zunehmend die Geduld, erklärte aber noch:

Bitte spiele deine #Opferrolle woanders. Wir haben dir bereits eine Antwort auf deine Frage gegeben. Wenn dir der Weihnachtsstern so wichtig ist: Euphorbia pulcherrima bekommst du am 21. November unter dem Namen bei uns. Solltest du aber weiterhin deine wirren Mutmaßungen machen, die offensichtlich in eine einschlägige Richtung gehen, dann werden wir hier entsprechende Wege gehen und dich für unsere Seite sperren.

Diskussion um „Winterstern” nicht neu

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Menschen über die von ihnen empfundene „Islamisierung des Abendlandes” echauffieren. Gerade zur Weihnachtszeit werden wilde Verschwörungstheorien wieder laut.



Im Herbst hatte es bei Aldi Nord eine ähnliche Diskussion um „Herbststerne” gegeben. Aldi Nord entgegnete entsetzten Kunden in diesem Fall schlicht mit der Antwort: „Er heißt Herbststern, weil wir Herbst haben.” (jba)