Oktober 2025: Diese wichtigen Änderungen müssen Sie jetzt kennen

Der Oktober 2025 bringt wichtige Neuerungen: Überweisungen in Sekunden werden möglich, es gibt mehr Sicherheit beim Onlinebanking, der Support für Windows 10 wird eingestellt und ein neues EU-Einreisesystem wird eingeführt. Dazu kommen die Winterzeit, die Pflicht zur elektronischen Patientenakte und der Start der Heckenschnitt-Saison im Herbst. Ein Überblick.

Was ändert sich bei Überweisungen im Oktober 2025?

Ab dem 9. Oktober können Bankkunden im Euroraum Geld in Sekundenschnelle überweisen – rund um die Uhr. Echtzeitüberweisungen dürfen nicht teurer sein als normale Banküberweisungen.

Wie wird Onlinebanking im Oktober sicherer?

Ebenfalls ab 9. Oktober müssen Banken automatisch prüfen, ob Empfängername und IBAN zusammenpassen. Verbraucher erfahren sofort, ob die Daten korrekt sind – ein Schutz vor Betrug und Fehlern.

Ende des Windows-10-Supports: Was müssen Nutzer wissen?

Am 14. Oktober 2025 endet der kostenlose Support für Windows 10. Ohne Updates drohen Sicherheitslücken. Microsoft bietet für ein weiteres Jahr kostenpflichtige Extended Security Updates für rund 27 Euro an.

EU-Einreise: Wie funktioniert das neue elektronische System?

Ab 12. Oktober startet die EU ein neues digitales Grenzsystem. Nicht-EU-Bürger müssen biometrische Daten wie zum Beispiel Fingerabdrücke und Gesichtsbilder abgeben. Die Umstellungsphase soll sechs Monate dauern.

Elektronische Patientenakte: Was gilt ab Oktober 2025?

Ab Oktober sind Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verpflichtet, neue Diagnosen und Befunde in die elektronische Patientenakte (ePA) einzutragen. Das soll den Austausch zwischen Praxen, Kliniken und Apotheken erleichtern.

Wann wird im Oktober auf Winterzeit umgestellt?

In der Nacht zum 26. Oktober werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Das heißt: eine Stunde länger schlafen, dafür aber kürzere Tage.

Ab wann ist Heckenschnitt wieder erlaubt?

Ab dem 1. Oktober dürfen Gartenbesitzer Hecken und Büsche wieder radikal zurückschneiden. Die Schonzeit zum Schutz von Vögeln endet. (dpa/pm)