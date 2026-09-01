Nach einem Polizeieinsatz und Vorwürfen häuslicher Gewalt könnten die Ermittlungen gegen TV- und YouTube-Star Jean Pierre Kraemer wieder aufgenommen werden. Ein Anwalt seiner Ehefrau hat inzwischen Strafantrag gestellt.

Die Staatsanwaltschaft prüft neue Ermittlungen gegen den TV-Star Jean Pierre Kraemer. picture alliance / ABBfoto | -

Die Staatsanwaltschaft Dortmund prüft, ob sie die Ermittlungen gegen Jean Pierre Kraemer (45) wieder aufnimmt. Hintergrund ist ein Polizeieinsatz am Wohnhaus des aus „Die PS-Profis“ bekannten TV- und YouTube-Stars und seiner Ehefrau Ende Juli.

In der Folge waren zwei Strafanzeigen gegen Kraemer und seine Frau gestellt worden. Die Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung „vor dem Hintergrund einer häuslichen Auseinandersetzung“ wurden zunächst eingestellt.

Jean Pierre Kraemer: Ehefrau stellt nun Strafantrag

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Beide Beteiligten hätten vor Ort auf Strafanträge verzichtet, teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund auf dpa-Anfrage mit. Zudem habe kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung bestanden.

Inzwischen hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch ein Rechtsanwalt für Kraemers Ehefrau gemeldet. Er habe Strafantrag gestellt und die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Die Staatsanwaltschaft prüft den Antrag nun. Dabei sollen auch die jüngsten Presseberichte berücksichtigt werden.

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Kraemer räumt Schlag in YouTube-Video ein

Kraemer hatte die Vorwürfe am Freitag in einem YouTube-Video teilweise eingeräumt. Er sprach darin von mindestens einem Schlag „mit der flachen Hand“. Zudem habe er seiner Frau „eine Kette vom Hals gerissen“.

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„Man schlägt keine Frauen, das ist nicht gutzumachen“, sagte Kraemer. Weiter erklärte er: „Ich habe es einfach nicht geschafft, mich unter Kontrolle zu halten.“

In der Ehe habe es immer wieder Streit gegeben, hauptsächlich wegen Geldes, sagte Kraemer weiter. Das Paar habe sich inzwischen getrennt und lasse sich nun scheiden.

Der TV-Star erhebt seinerseits Vorwürfe

Zugleich machte Kraemer seiner 20 Jahre jüngeren Frau ebenfalls Vorwürfe. Sie erklärte gegenüber „Bild“, sie habe ihm in einer Defensiv-Situation auf die Brust gehauen.

Am Freitag waren Kraemers Privatmuseum und ein gastronomischer Betrieb in Dortmund nach Drohungen vorübergehend geschlossen worden.

Erste Konsequenzen für TV-Star

Am Montag kündigte zudem die Getränkemarke „Gönrgy“, an der Influencer Montana Black beteiligt ist, die Zusammenarbeit mit dem Tuning-Star auf.

„Aus gegebenem Anlass beenden wir die Zusammenarbeit mit Jean Pierre Kraemer“, teilte „Gönrgy“ auf Instagram mit. Weiter hieß es: „Wir distanzieren uns deutlich von Gewalt gegen Frauen und generell von Gewalt in egal welcher Form.“ (dpa/vd)