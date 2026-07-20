Danger Dan und Igor Levit kündigen spontan ein gemeinsames Konzert in Berlin an. Zuvor waren sie wegen ihres antifaschistischen Songs „Keine Angst" vom ZDF ausgeladen worden.

Danger Dan (r.) und Igor Levit bei ihrem Auftritt von „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. Ihr neuer Song „Keine Angst“ hätten sie bei ZDF spielen sollen, doch es folgte die kurzfristige Ausladung. (Archivbild) picture alliance/dpa | Carsten Koall

Weil das ZDF sie aus der Satiresendung „Die Anstalt“ gekickt hat, starten Rapper Danger Dan und Pianist Igor Levit am Dienstag eine „musikalische Ersatzveranstaltung“ in Berlin. Tickets gibt’s ab sofort.

„Morgen spielen wir ‚Keine Angst‘ dann aber doch noch“, kündigt Danger Dan auf Instagram an. „Die keine Angstalt“ haben die beiden ihr Event genannt – ein Mix aus ihrem Song „Keine Angst“ und der ZDF-Sendung.

In der Berliner Columbia Halle soll am Dienstag ab 21 Uhr eine „politisch-musikalische Ersatzveranstaltung“ stattfinden – kurz bevor im ZDF ab 22.15 Uhr „die Anstalt“ läuft. Zusätzlich wird das Konzert auf den YouTube-Kanälen von Danger Dan und Igor Levit live gestreamt.

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Danger Dan und Igor Levit kündigen spontanes Konzert an

Die Tickets sind ab sofort im Vorverkauf. Der Gewinn aus der Veranstaltung soll an den Verein „Opfer Perspektive“ gehen, eine zentrale Anlaufstelle in Brandenburg für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.

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Die Follower auf Instagram sind begeistert: „Bitte, wie geil seid‘s ihr? Danke für euren Widerstand, eure Haltung, euer Lautsein für den Frieden und die Freiheit“, schreibt Sängerin Ina Regen. Andere Nutzer schicken Herzchen und Flammen.

ZDF lädt Künstler wegen Song „Keine Angst” aus

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Die beiden Künstler waren kurz vor der Aufzeichnung der ZDF-Sendung ausgeladen worden. Der Sender begründete das damit, dass der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne. Das stünde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF.

Als daraufhin eine große Debatte losbrach, produzierte der Sender eine Sonderausgabe von „Aspekte“, die sich mit dem Lied und dessen Thema „Widerstand gegen Rechtsextremismus“ befasst. Auch das Team der „Anstalt“ wird sich in seiner Sendung am Dienstag mit dem Song und der Ausladung befassen. (mp)



