Pendler und Reisende brauchen Geduld: Wegen einer Stellwerksstörung in Uelzen kommt es auf mehreren Metronom-Linien von und nach Hamburg zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen.

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven läuft der Regionalverkehr teilweise wieder an. Eine Stellwerksstörung im Bahnhof Uelzen sorgt jedoch noch für massive Einschränkungen. Betroffen sind vor allem die Metronom-Verbindungen zwischen Hamburg und Hannover sowie in der Folge auch die Strecke zwischen Hamburg und Bremen.

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven läuft der Regionalverkehr teilweise wieder an. In Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg habe in der Nacht ein Verteilerkasten gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Behörde geht von Brandstiftung aus.

Der Regionalverkehr zwischen Buxtehude und Stade wurde am Abend langsam wieder aufgenommen. Der RE5 fahre auf dem Abschnitt Buxtehude, Stade, Horneburg und Cuxhaven, teilte die Bahn mit.

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Bahnverkehr rollt nach Brandanschlag wieder an

Die Bahn riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt zu informieren und eine längere Fahrtzeit einzuplanen. Prognosen zur Dauer der Reparatur konnte sie zunächst nicht geben. „Wir arbeiten durchgehend auf Hochtouren“, sagte ein Sprecher am Abend.

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Auf der Linie RE3/RB31 zwischen Hamburg und Hannover kommt es allerdings zu teils erheblichen Verspätungen, Folgeverspätungen und einzelnen Teilausfällen. Die Verbindung auf dem Teilstück zwischen Bienenbüttel und Suderburg sei „gekappt“, wie ein Metronom-Sprecher mitteilte.

Stellwerksstörung in Uelzen

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Weil Züge und Personal ihre Anschlüsse nicht rechtzeitig erreichen, sind auch auf der Linie RE4/RB41 zwischen Hamburg und Bremen Verspätungen und vereinzelte Zugausfälle zu erwarten.

Bereits zuvor hatte das teils heftige Unwetter den Bahnverkehr in der Region beeinträchtigt. Die Stellwerksstörung verschärft die Lage nun zusätzlich. Wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar.

Derzeit versucht der Metronom, Ersatzbusse zu organisieren. Reisende sollten deutlich mehr Zeit einplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Betriebslage informieren. (rei/abu)