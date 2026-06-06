Motorradfahrer stürzt – und wird von Bus überrollt

Schwerer Unfall auf der A 3: In der Nacht zu Samstag ist ein Motorradfahrer bei Köln-Mülheim ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, ist der bislang noch nicht identifizierte Motorradfahrer gegen 2.45 Uhr beim Spurwechsel im Bereich Köln-Mülheim mit einem Pkw kollidiert und gestürzt. Ein nachfolgender Linienbus habe nicht mehr ausweichen können und den Fahrer überrollt, der dabei ums Leben kam.

Schwerer Unfall bei Köln-Mülheim: Motorradfahrer stirbt

Der 22-jährige Autofahrer sowie der Fahrer des Busses (48) blieben unverletzt. Beide mussten vor Ort psychologisch betreut werden. In dem Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Passagiere.

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Die A 3 bleibt bis zum Ende der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten in Richtung Frankfurt gesperrt – voraussichtlich bis 12 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter der Nummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mp)