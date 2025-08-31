mopo plus logo
Merkel

Bundeskanzlerin Merkel sagte „Wir schaffen das“ – doch auf Worte folgten keine Taten. Foto: picture alliance/dpa/AP POOL | Markus Schreiber

paidWas wir heute überhaupt nicht mehr schaffen – Merkels Erbe: die Kommunikationskrise

Wie die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel das Land in eine kommunikative Krise gestürzt hat – aus der wir bis heute nicht herausgekommen sind.

Was sagt es eigentlich über ein Land aus, wenn ausgerechnet der Satz „Wir schaffen das“ heute bei vielen Menschen negativ besetzt ist? Klar ist: Zehn Jahre nachdem Angela Merkel, eigentlich Grande Dame der politischen Sprödheit, im Ausnahmezustand der Flüchtlingskrise Zuversicht verbreiten wollte, ist Deutschland so gespalten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist angesichts der dramatischen Herausforderungen der Zeit eine verheerend schlechte Ausgangslage. Und das Resultat einer quälend langen Phase kommunikativer Fehlleistungen der Politik.

