Abschiebezentren in Drittstaaten: Inhuman oder sinnvoll?

Das EU-Parlament regelt unter Mithilfe von Rechtsaußen-Parteien die Asylpolitik neu: Abgelehnte Asylsuchende, die nicht freiwillig ausreisen und von ihren Heimatländern nicht aufgenommen werden, sollen künftig in noch zu errichtende Abschiebezentren etwa in Afrika gebracht werden. Ein Pro und Kontra.

Pro: Ohne Kontrolle ist das Asylrecht bald ganz weg

Die Debatte über Asylpolitik in Europa ist an manchen Stellen vergiftet. Gibt es trotzdem Handlungsbedarf? Ja! Der neue Asylkurs der EU kann helfen, die Kontrolle über Migration zurückzugewinnen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um den wachsenden Faschismus zu stoppen.

Wenn eine Sache in der europäischen Asylpolitik besonders schlecht funktioniert, dann sind es Abschiebungen. Nur etwa jeder Vierte (28 Prozent) derjenigen, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren kein Asyl erhalten, verlässt die EU auch wieder. Auf Grundlage dieses Missstands kochen AfD & Co. ihre Süppchen. Ihre (so natürlich falsche) Erzählung: Ihr wandert sogar für Lappalien in den Knast, aber den Ausländern lassen die abgehobenen Eliten alles durchgehen.

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Man sollte der AfD diese offene Flanke nicht bieten. Und schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass viele europäische Regierungen, die sicher nicht rechtsradikal sind, den neuen Kurs befürworten. Bisher entscheiden Schlepper, Schleuser und die Fitness einer Person darüber, wer es nach Europa schafft. Doch die Kontrolle darüber, wer wieder gehen muss, hatten die aufnehmenden Länder de facto meist nicht.

Entweder weil sich die Herkunftsländer weigern, ihre Staatsbürger zurückzunehmen, oder weil es keine diplomatischen Beziehungen gibt. Spätestens in den Fällen, in denen abgelehnte Asylbewerber als Straftäter oder islamistische Gefährder auffallen, ist das inakzeptabel. Die neue Regelung kann nicht zuletzt in diesen Fällen Abhilfe schaffen.

Natürlich ist dieses Vorhaben nur sinnvoll, wenn die Menschenwürde auch in den Drittstaaten voll gewahrt bleibt. Das ist schwierig, aber möglich. Es ist richtig, es nun zumindest zu versuchen. Denn die Alternative wäre wohl mittelfristig: AfD & Co. wachsen immer weiter und schaffen das Asylrecht in Europa eines Tages einfach komplett ab.

Christian Burmeister

Kontra: Höckes Träume werden langsam aber sicher wahr

„Return Hubs“ nennt die EU die geplanten Abschiebezentren. Klingt erstmal nach Verwaltung, Ordnung, sauberer Lösung. Tatsächlich geht es um Abschreckung, um Knäste in Drittstaaten, von denen einige, die im Gespräch sind, eine katastrophale Menschenrechtsbilanz haben, um monatelange Internierung auch von Familien mit Kindern. Kurzum: um Kriminalisierung von Migration. Das klingt dann doch weniger nach Verwaltung als nach den feuchten Träumen von Höcke & Co. Und genau das ist das Problem.

Ausgerechnet das Kleinhalten der Rechten wird ja gerne als Begründung angeführt. Doch Recherchen der dpa zeigen, dass Rechtsaußen-Parteien in geheimen WhatsApp-Gruppen Änderungswünsche in die Vorlagen europäischer Konservativer diktiert haben.

Wer Sprache und Themen Rechtsradikaler übernimmt, schwächt sie nicht. Er überlässt ihnen das Feld. Asylpaket I: AfD schnellt um 2 Prozentpunkte hoch (damals von 6 auf 8 Prozent). Asylpaket II: von 10 auf 12. Die aktuelle Regierung senkt die Netto-Zuwanderung um 45 Prozent – die AfD steigt in derselben Zeit von 24,5 auf bis zu 29 Prozent.

Und die Vorbilder der „Return Hubs“? Großbritannien hat mit seinem Ruanda-Modell Jahre vergeudet, Gerichte beschäftigt, Hunderte Millionen Pfund versenkt – und am Ende ganze vier Menschen freiwillig nach Ruanda gebracht. Australien zeigt seit Jahren, wohin solche Politik führt: Offshore-Lager, Gewalt, psychische Zerstörung, massive Kosten.

Die offenen Fragen bleiben zudem gewaltig: Wie lange sollen Menschen in den „Hubs“ bleiben? Wer kontrolliert die Bedingungen? Welche Gerichte sind zuständig? Wer garantiert Zugang zu Anwälten? Und was, wenn Abschiebungen weiter unmöglich bleiben? Dann entsteht kein Übergangsort, sondern ein Wartesaal ohne Ausgang.

Diese Zentren wären kein Beweis politischer Stärke. Sondern von Ratlosigkeit. Europa darf Menschen nicht in externe Verwahrzonen abschieben, nur damit die eigene Öffentlichkeit wegschaut. Das ist keine Lösung. Das ist Flucht vor Verantwortung.

Kristian Meyer