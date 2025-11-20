Erinnert sich noch jemand? Kanzler Friedrich Merz hatte sich einst ein Image als Radikalreformer und konsequenter Politiker aufgebaut, das ihn irgendwann an die Spitze der CDU gebracht hat. Der Streit um die Rente zeigt, wie hohl das doch war. Heute schieben Union und SPD unausweichliche Reformen auf die lange Bank und geben stattdessen erst einmal zusätzliches Geld aus. Was für ein Fehler!





