Disziplin statt Lethargie: Warum Saatçi Millionen fasziniert

Mit seiner neuesten Extrem-Challenge durch Kalifornien erreichte Arda Saatçi ein Millionenpublikum. Hunderttausende verfolgten live, wie sich der Berliner durch Hitze, Schlafmangel und Schmerzen kämpfte. Doch warum faszinieren Figuren wie er gerade so viele junge Männer – und was sagt diese Sehnsucht nach Härte, Disziplin und Selbstüberwindung über ihre Generation aus?

Umkleide eines Gyms: Zwei etwa 15-jährige Jungs kommen herein. Schlaksig, pickelig, leicht brüchige Stimmen – Pubertät eben. Auf dem iPhone-Display: Arda Saatçi. Schweißüberströmt. Verbissen. Seit Stunden laufend. Durch die kalifornische Wüste Richtung Los Angeles. Die beiden verfolgen jede Minute davon wie andere früher ein Champions-League-Spiel. „Der ist komplett krank“, sagt der eine grinsend. Der andere nickt anerkennend. Kurz darauf greift selbst der Trainer das Thema auf, vergleicht Saatçi mit David Goggins, spricht von Disziplin, Wille, Grenzerfahrung. Der Stream läuft weiter wie eine Art psychologisches Pre-Workout.

Warum schauen junge Männer nachts dabei zu, wie ein erschöpfter Typ sich hunderte Kilometer durch die Wüste quält – und fühlen sich davon motiviert statt abgeschreckt?

„You vs. You“: Männer kämpfen gegen den inneren Schweinehund

Saatçi inszeniert sich selbst als „Cyborg“. Ein Mann, der den eigenen Körper ständig testet, optimiert, an Grenzen bringt. Früher wollte er Fußballprofi werden, heute läuft er hunderte Kilometer durch die Wüste des Death Valleys oder einmal durch Japan.

David Goggins beim legendären „Badwater 135“ im Death Valley 2007. Der ehemalige Navy SEAL wurde mit extremen Ultramarathons zur Kultfigur radikaler Selbstüberwindung. IMAGO/ZUMA Press Wire David Goggins beim legendären „Badwater 135“ im Death Valley 2007. Der ehemalige Navy SEAL wurde mit extremen Ultramarathons zur Kultfigur radikaler Selbstüberwindung.

Seine neueste Challenge wirkt dabei fast wie eine direkte Brücke zu dem Mann, der dieses moderne Ideal radikaler Selbstüberwindung geprägt hat: dem US-Amerikaner David Goggins. Der ehemalige Navy SEAL wurde mit brutalen Ultramarathons durch das Death Valley zur Kultfigur einer neuen Generation männlicher Selbstoptimierung – für die einen inspirierender Mentalitäts-Coach, für die anderen der Begründer einer toxischen „Malefluencer“-Kultur.

Besonders legendär: seine Teilnahme am „Badwater 135“ im Jahr 2007, einem der härtesten Ultramarathons der Welt über 217 Kilometer durch die kalifornische Wüste bei Temperaturen von teils über 50 Grad. Trotz Ermüdungsbrüchen und massiv beschädigter Füße lief Goggins weiter. Schmerz nicht vermeiden, sondern suchen. Nicht jammern, sondern weitermachen. Sein Motto: „Stay hard!“ Oder, wie Saatçi es formuliert: „You vs. You“.

Mehr Disziplin, weniger Lethargie und der intrinsische Wille, der Weltlage zu trotzen

Vielleicht liegt genau darin der Nerv der Zeit. In einer Ära aus Doomscrolling, Dauerkrisen und digitaler Erschöpfung wächst bei vielen jungen Männern offenbar wieder der Wunsch nach Kontrolle, Widerstandsfähigkeit und Selbstwirksamkeit. Der eigene Körper wird dabei zu etwas, das sich im Gegensatz zur oft chaotisch empfundenen Außenwelt noch formen, disziplinieren und kontrollieren lässt.

Dass körperliche Fitness dabei mehr ist als reine Ästhetik, zeigen auch Studien: Regelmäßiger Sport kann depressive Symptome und Angstzustände messbar reduzieren. Gleichzeitig warnen Gesundheitsorganisationen seit Jahren vor zunehmendem Bewegungsmangel und den Folgen eines dauerhaft passiven Lebensstils. Laut WHO erfüllen weltweit rund 31 Prozent der Erwachsenen nicht einmal die empfohlenen Mindestwerte körperlicher Aktivität.

Figuren wie Goggins oder Saatçi wirken in diesem Klima deshalb für viele nicht nur wie Fitness-Influencer, sondern wie radikale Gegenentwürfe zur (eigenen) Lebensrealität: maximale Disziplin statt Lethargie, Grenzerfahrung statt Komfortzone, Selbstkontrolle statt Kontrollverlust. Körperliche Härte wird dabei zur Antwort auf das Gefühl permanenter Überforderung.

Extremsportler Saatçi – ein neoliberaler Narzisst?

Genau darin sehen Kritiker allerdings auch eine problematische Entwicklung. Männer, die öffentlich auf Muskeln, Härte, Disziplin und andere traditionell männlich konnotierte Tugenden setzen, geraten heute schnell unter Verdacht, toxische Rollenbilder zu reproduzieren. Andere stören sich weniger an der Männlichkeit selbst als an der öffentlichen Inszenierung von Leistung und Selbstoptimierung. Die „taz“ deutete den Hype um Arda Saatçi etwa als Ausdruck eines neuen „neoliberalen Narzissmus“.

David Goggins während seiner Ausbildung bei den US Navy SEALs. Der ehemalige Elitesoldat wurde wie Arda Saatçi zum Vorbild junger Männer. IMAGO/ZUMA Press Wire David Goggins während seiner Ausbildung bei den US Navy SEALs. Der ehemalige Elitesoldat wurde wie Arda Saatçi zum Vorbild junger Männer.

Tatsächlich überschneiden sich Fitness- und Männlichkeitsdiskurse im Netz immer wieder mit problematischen Figuren und Ideologien. Doch während Influencer wie Andrew Tate Selbstoptimierung mit Dominanzfantasien und Frauenfeindlichkeit verbinden, richtet sich der Kampf bei Goggins oder Saatçi vor allem nach innen: Selbstdisziplin statt Macht über andere.

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Doch warum wirken Disziplin und körperliche Härte dennoch erklärungsbedürftig? Schwierige Herausforderungen galten lange als gesellschaftlich positiv besetzt – ob in Sport, Wissenschaft, Raumfahrt oder Expeditionen an die Grenzen des Machbaren. Menschen, die sich bewusst Strapazen aussetzten, wurden meist nicht als toxisch betrachtet, sondern als ehrgeizig, mutig oder besonders diszipliniert.

Der Wunsch, sich an etwas Schwerem zu messen, galt als Ausdruck von Leistungswillen, Charakterbildung und persönlichem Wachstum. Vielleicht erklärt genau das die Faszination von Figuren wie Arda Saatçi: Viele junge Männer scheinen in klassischen männlichen Attributen wie Disziplin, Belastbarkeit und Selbstkontrolle wieder einen Weg zu sehen, den multiplen Dauerkrisen der Gegenwart nicht zu erliegen.