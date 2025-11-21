Die ARD huldigt Boateng – und missachtet die Realität häuslicher Gewalt

Die ARD setzt Jérôme Boateng zum Karriereende ein Denkmal. Eine dreiteilige Dokumentation, die seinen Aufstieg und seine sportlichen Erfolge feiert – während die schwerwiegenden Vorwürfe der Gewalt gegen Frauen nur am Rand, spät und erschreckend einseitig vorkommen. Dass diese filmische Rehabilitierung eines mehrfach verurteilten Täters ausgerechnet von unseren Rundfunkgebühren finanziert wird, macht fassungslos.

Denn Boateng ist kein tragisch verkanntes Opfer der Öffentlichkeit, sondern ein Mann, der sich vor Gericht verantworten musste. Das Landgericht München hat ihn 2024 erneut wegen vorsätzlicher Körperverletzung

verurteilt. Richterin Susanne Hemmerich sah es als erwiesen an, dass er seine damalige Partnerin attackierte und mit Gegenständen bewarf. Das Urteil: eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. 200.000 Euro Geldstrafe, die nur dann fällig werden, wenn er binnen eines Jahres erneut straffällig wird.

Ein Signal? Ja – ein fatales. Einmal mehr entsteht der Eindruck, häusliche Gewalt sei ein Kavaliersdelikt. Ein Missverständnis. Eine „Rangelei“.

Pro Stunde werden 15 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt

Das neue Bundeslagebild macht die Dimension dieses Problems schmerzhaft sichtbar: Pro Stunde werden 15 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. 80 Prozent der Täter sind Männer. Seit 2020 ist häusliche Gewalt um 17 Prozent gestiegen. Das ist keine Privatsache – es ist ein massives Problem der inneren Sicherheit. Und es ist die Quittung für jahrzehntelanges Politikversagen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Schrei mich nicht an: Hamburger Prominente über eine mögliche neue Streitkultur

Hamburger Prominente über eine mögliche neue Streitkultur Wenn Kinder ihre Eltern töten: Experte erklärt das Phänomen

Experte erklärt das Phänomen Wendepunkt im Block-Prozess? Welche sechs Fragen sich zu dem überraschend aufgetauchten Zeugen stellen

Welche sechs Fragen sich zu dem überraschend aufgetauchten Zeugen stellen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Transfer-Pläne des HSV & St. Pauli-Leader Eric Smith spricht Klartext

Die Transfer-Pläne des HSV & St. Pauli-Leader Eric Smith spricht Klartext 28 Seiten Plan7: Warum die Fantastischen Vier aufhören, Rod Stewart in der Barclays-Arena und Kultur-Tipps für jeden Tag

Dass die ARD eine Dokumentation sendet, die Boateng zum geläuterten Helden stilisiert, ist mehr als nur unglücklich. Die Regisseurin preist ihren Film gar als „Beitrag zur Diskussion über häusliche Gewalt“. Doch diskutiert wird hier nicht wirklich. Vielmehr erhält Boateng eine Bühne für Selbstinszenierung – ohne echte Einordnung, ohne kritische Distanz, ohne die Stimmen derer, die seine Gewalt erlebt haben.

Resozialisierung braucht Strafe und Reue

Resozialisierung braucht zwei Dinge: eine Strafe und Reue. Eine Strafe gab es nicht wirklich – und Reue

hat er nur oberflächlich gezeigt, als der gesellschaftliche Druck zu hoch wurde.

Der Anwalt der Familie Lenhardt, Markus Hennig, sagte, man habe seine Mandantin um Stellungnahme gebeten. „Dieses Angebot wurde abgelehnt, verbunden mit der eindeutigen Bitte, das Thema Kasia Lenhardt nicht aufzugreifen und nicht einmal den Namen zu verwenden.“

Meinung zu Boateng-Doku: Wegducken vor der Wahrheit

Die Familie wollte, dass der Name der Verstorbenen außen vor bleibt. Doch so, wie die ARD diesen Wunsch

„berücksichtigt“, wirkt es eher wie ein Wegducken vor der Wahrheit. Im Februar 2021 nahm sich Kasia Lenhardt in Berlin das Leben. Kurz zuvor hatte Jérôme Boateng in einem umstrittenen Interview mit „Bild“ das Ende ihrer Beziehung öffentlich gemacht und schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. Die Folge war eine massive Welle an Anfeindungen. Wenige Tage später starb Lenhardt.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Kasia Lenhardt kurz vor ihrem Tod erwogen hat, wegen Körperverletzung Anzeige zu erstatten. Tatsächlich hat sie selbst jedoch niemals eine Anzeige gegen Jérôme Boateng gestellt. Die Staatsanwaltschaft München leitete lediglich aufgrund der Anzeige einer dritten Person ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Dieses Verfahren wurde im Jahr 2025 eingestellt.

Boateng spricht nicht über ungleiche Machtverhältnisse

Boateng spricht in der Doku von Liebe – nicht aber über die ungleichen Machtverhältnisse, die die Beziehung geprägt haben, die Rolle der Medien, die juristischen Konflikte, die Ermittlungen. Der Film übernimmt seine Sicht, statt sie zu hinterfragen.

Wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender eine Lobeshymne auf einen Mann sendet, der wegen Gewalt gegen Frauen verurteilt wurde, sendet er eine Botschaft – und zwar, dass solche Taten keine wirklichen Konsequenzen haben. Dass sportliche Erfolge menschliches Versagen überwiegen. Und dass Frauen, die Gewalt erleben, im Zweifel unsichtbar bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz bei Hamburg: Sohn bricht bei Eltern ein und verletzt sie schwer

Wir müssen häusliche Gewalt ernst nehmen, nicht verharmlosen. Wir müssen Ressourcen bereitstellen, Prävention stärken, Gleichstellung fördern, Machtmissbrauch klar benennen. Und vor allem: Wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, die Gewalt ausüben, nicht unkritisch in der Primetime gefeiert werden.