Die AfD regiert schon mit – und das kostet das Leben Unschuldiger

Unsere Bundesregierung scheint nicht nur von allen guten Geistern verlassen zu sein. Die Christdemokraten und Christsozialen in der Regierungskoalition scheinen jegliche christliche Moral und Mitmenschlichkeit und die Sozialdemokraten die Prinzipien der Solidarität vergessen zu haben. Ansonsten hätte es den erschütternden Hilferuf, diesen Brandbrief von 210 bedrängten und bedrohten Afghanen an Kanzler Merz, Außenminister Wadephul und Innenminister Dobrindt, gar nicht geben dürfen.

Diese 210 hatten wie tausende andere Frauen und Männer aus Afghanistan für westliche und demokratische Werte eingestanden, hatten unter anderem der Bundeswehr oder Entwicklungshilfe-Organisationen bei ihrem Einsatz am Hindukusch geholfen und gedient, hatten als Journalisten oder Richter gearbeitet. Dann aber waren sie wie nutzloser Sperrmüll zurückgelassen worden, als die Taliban ihr Land wieder überrannten, die Macht übernahmen und die westlichen Truppen übereilt abzogen.

Deutschlands Wortbruch ist eine Schande

Schon das war damals und bleibt bis heute eine unglaubliche Schande, an die nicht oft genug erinnert werden kann. Denn es war klar, dass diese Menschen und ihre Familien von den Taliban als Kollaborateure und Verräter betrachtet und unerbittlich verfolgt werden würden.

Dann kam von Berlin – da regierte die Ampel noch – die Zusage, besonders gefährdete Afghanen dürften kommen. Tausende machten sich unter großteils abenteuerlichen und gefährlichen Umständen ins benachbarte Pakistan auf, investierten tausende Dollar für Pässe und Visa und hofften darauf, von Islamabad aus ins sichere Deutschland ausgeflogen zu werden. Doch die neue Bundesregierung aus Union und SPD hielt sich nicht mehr an die früher gegebene Zusage. Deshalb fing Pakistan an, die massenhaft eingeströmten Afghanen wieder in ihre Heimat abzuschieben. Manche, darüber gibt es Berichte, wurden gleich an der Grenze hingerichtet, andere konnten untertauchen und haben Tag und Nacht Angst um ihr Leben.

Der eindeutige Wortbruch aus Deutschland ist eine Schande, liest man den Brief der 210 Afghanen. „Unser Leben ist jeden Augenblick bedroht … Wir können nicht schlafen, und der Stress der Ungewissheit und der möglichen Zerstörung unserer Familien zerstört uns.“ Sie alle, so betonen die verzweifelten Briefschreiber, seien früher „offiziell von der deutschen Regierung anerkannt“ worden, dass sie nach Deutschland kommen dürften.

Die AfD regiert schon mit, ohne dem Kabinett anzugehören

Da haben vor Jahren tausende Afghaninnen und Afghanen in ihrer Heimat für westliche Werte gekämpft, haben Deutschland geholfen, haben dann später die Aufnahmezusage bekommen und sind jetzt trotzdem vom Tod durch die Taliban bedroht. Es hat hierzulande, das sei gar nicht verschwiegen, schlimme Anschläge von afghanischen Terroristen gegeben. Das hat bei uns Ängste ausgelöst. Diese Ängste schürt die rechtsextreme und ausländerfeindliche AfD. Davor, so scheint es, ist unsere Bundesregierung aus Union und SPD eingeknickt. Deshalb will sie keine weiteren Afghanen ins Land lassen, auch die nicht, die jeden Schutz verdienen und um ihr Leben fürchten.

Im Klartext: Die AfD regiert schon mit, ohne dem Kabinett anzugehören. Das kostet das Leben unschuldiger Menschen in Afghanistan. Aber die sind ja weit weg.