Der „Kampf gegen rechts“ ist identitätsstiftend für die SPD. Doch während Sozialdemokraten gerne anklagend auf Friedrich Merz und die Union zeigen, versagen sie selbst – und schießen sich dabei noch ins eigene Knie. Das Grundproblem: Die SPD weiß nicht mehr, wer sie ist und was sie will. Ein genauer Blick nach Hamburg würde den Genossen helfen.

Wissen Sie, wofür die SPD steht? Was sie will? Für wen sie kämpft? Wenn nicht, geht es Ihnen wie der Mehrheit im Lande. Und das ist ein echtes Problem.

Nirgends zeigt sich das so sehr wie beim Kampf gegen Höcke & Co. Die einstige Stammklientel der SPD, Arbeiter und „kleine“ Angestellte, wählt heute vielerorts AfD.

Die AfD ist die neue Arbeiterpartei