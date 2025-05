Anklage gegen P. Diddy: Wenn der Missbrauch System hat

Acht Jahre nach dem #metoo-Aufschrei zeigen neue Fälle, dass die systematische Ausbeutung von Frauen noch immer weit verbreitet ist. Besonders erschütternd sind die jüngsten Enthüllungen rund um Sean Combs alias P. Diddy, die erneut die dunkle Seite der Glamourwelt offenbaren. MOPO-Chefredakteur Maik Koltermann über den andauernden Skandal um Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe in der Promiwelt.

Acht Jahre ist es her, dass unter dem Sammelbegriff #metoo in den sozialen Netzwerken ein Aufschrei durchs Netz brandete. Es ging um sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch durch Männer. Hollywood-Mogul Harvey Weinstein hatte über Jahre Frauen aus der Filmbranche genötigt und vergewaltigt. Und in der Berichterstattung und vor Gericht wurde deutlich: Sein Vorgehen war systematisch – und in der Szene ein offenes Geheimnis.

Wie im Fall des Investmentbankers Jeffrey Epstein, der ebenfalls über Jahre ein manipulatives Netzwerk aufgebaut hatte, um sich und anderen junge Frauen zuführen zu lassen, hatte das Promi-Heerscharen nicht daran gehindert, wilde Partys mit ihm zu feiern.

Von US-Präsident Donald Trump ist keine Hilfe zu erwarten

Und jetzt: Sean Combs alias P. Diddy, schwerreicher Rapper und Musikproduzent. Wer die Aussagen seiner Ex vor dem New Yorker Gericht verfolgt, dem läuft es angesichts der Schilderungen von albtraumhaften Missbrauchs-Orgien eiskalt den Rücken runter.

Auch hier drängt sich der Eindruck auf: Alles hatte System. Ein Mitarbeiterstab war dafür zuständig, den Ablauf von verstörenden „Sex-Partys“ zu organisieren. Und Prominente und Branchen-Insider lassen durchblicken: Man hat’s gewusst. Frauen sind auch im Jahr 2025, das wird klar im nicht abreißenden Strom solcher Geschichten, einem gewaltigen Druck ausgesetzt. Vom US-Präsidenten („Grab ‘em by the pussy“) können sie sehr wahrscheinlich keine Hilfe erwarten. Der ist ja selbst wegen sexuellen Missbrauchs gerichtlich haftbar gemacht worden.

Was für ein Abgrund.