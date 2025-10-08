Angebliches „Verwechslungsrisiko“ bei Veggie-Wurst und Co.: Echt jetzt?

„Eine Wurst ist eine Wurst. Wurst ist nicht vegan.“ Markige Worte von Kanzler Merz, dem das EU-Parlament jetzt Taten folgen ließ: Veggie-Wurst, -Steaks und Co. sollen künftig nicht mehr so heißen dürfen. Angeblich wegen Verwechslungsgefahr.

Man kennt das: Einmal nicht aufgepasst im Kühlregal – und zack, schon hat man versehentlich Tofu-Würstchen, Soja-Schnitzel und Burger aus Erbsenprotein gekauft statt dem guten Haltungsklasse-1-Budgetfleisch aus fensterloser Massenhaltung.

Zum Glück hat die woke Veggie-Wurst-Tortur bald ein Ende, wenn es nach dem EU-Parlament geht. Das hat heute beschlossen: Vegetarische Alternativen sollen künftig nicht mehr Wurst, Steak, Schnitzel oder Burger heißen dürfen, wegen der „Verwechslungsgefahr“.

„Wurst ist nicht vegan“ – okay: Aber im Leberkäse sind weder Leber noch Käse

Eine Entscheidung ganz nach dem Geschmack von Food-Influencer Markus Söder und Fleisch-Kanzler Friedrich Merz, der bei Caren Miosga gerade zu Protokoll gab: „Wurst ist nicht vegan.“

Diese markigen Worte sind aber hoffentlich nur der Anfang, schließlich lauern noch ganz andere „echte Verwechslungsrisiken“ in den Supermärkten: Wussten Sie zum Beispiel, dass Kinderschokolade gänzlich ohne Kinder hergestellt wird und zumindest Marken-Hundefutter gar keinen Hund enthält?

Der eigentliche Skandal aber – aufgepasst, Markus Söder – ist doch der Leberkäse: Da sind weder Leber noch Käse drin! Da muss man doch was machen!

Veggie-Wurst und Co.: Lobbyarbeit demnächst bitte etwas weniger offensichtlich

Liebe Céline Imart (von der französischen EVP-Abgeordneten kam der jetzt durchgewunkene Antrag), lieber Markus Söder, lieber Friedrich Merz, jetzt mal ganz ohne Witz: Sie können ja gerne weiter Lobbyarbeit für die Fleischindustrie betreiben. Aber bitte: Machen Sie’s künftig ein bisschen weniger offensichtlich.

P.S.: Wer sofort erkannt hat, dass der Leberkäse im Bild oben vegan ist, darf sich das Wurstkreuz erster Klasse anheften.