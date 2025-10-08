mopo plus logo
Wenn vegetarische Würstchen bald nicht mehr Würstchen heißen dürfen, was machen wir dann mit Leberkäse? Da ist schließlich weder Leber noch Käse drin.

Wenn vegetarische Würstchen bald nicht mehr Würstchen heißen dürfen, was machen wir dann mit Leberkäse? Da ist schließlich weder Leber noch Käse drin. Foto: Wieding

Angebliches „Verwechslungsrisiko“ bei Veggie-Wurst und Co.: Echt jetzt?

kommentar icon
arrow down

„Eine Wurst ist eine Wurst. Wurst ist nicht vegan.“ Markige Worte von Kanzler Merz, dem das EU-Parlament jetzt Taten folgen ließ: Veggie-Wurst, -Steaks und Co. sollen künftig nicht mehr so heißen dürfen. Angeblich wegen Verwechslungsgefahr.

Man kennt das: Einmal nicht aufgepasst im Kühlregal – und zack, schon hat man versehentlich Tofu-Würstchen, Soja-Schnitzel und Burger aus Erbsenprotein gekauft statt dem guten Haltungsklasse-1-Budgetfleisch aus fensterloser Massenhaltung.

Zum Glück hat die woke Veggie-Wurst-Tortur bald ein Ende, wenn es nach dem EU-Parlament geht. Das hat heute beschlossen: Vegetarische Alternativen sollen künftig nicht mehr Wurst, Steak, Schnitzel oder Burger heißen dürfen, wegen der „Verwechslungsgefahr“.

„Wurst ist nicht vegan“ – okay: Aber im Leberkäse sind weder Leber noch Käse

Eine Entscheidung ganz nach dem Geschmack von Food-Influencer Markus Söder und Fleisch-Kanzler Friedrich Merz, der bei Caren Miosga gerade zu Protokoll gab: „Wurst ist nicht vegan.“

Diese markigen Worte sind aber hoffentlich nur der Anfang, schließlich lauern noch ganz andere „echte Verwechslungsrisiken“ in den Supermärkten: Wussten Sie zum Beispiel, dass Kinderschokolade gänzlich ohne Kinder hergestellt wird und zumindest Marken-Hundefutter gar keinen Hund enthält?

Der eigentliche Skandal aber – aufgepasst, Markus Söder – ist doch der Leberkäse: Da sind weder Leber noch Käse drin! Da muss man doch was machen!

Veggie-Wurst und Co.: Lobbyarbeit demnächst bitte etwas weniger offensichtlich

Liebe Céline Imart (von der französischen EVP-Abgeordneten kam der jetzt durchgewunkene Antrag), lieber Markus Söder, lieber Friedrich Merz, jetzt mal ganz ohne Witz: Sie können ja gerne weiter Lobbyarbeit für die Fleischindustrie betreiben. Aber bitte: Machen Sie’s künftig ein bisschen weniger offensichtlich.

P.S.: Wer sofort erkannt hat, dass der Leberkäse im Bild oben vegan ist, darf sich das Wurstkreuz erster Klasse anheften.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

