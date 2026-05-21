Nostalgie bei Gen Z: Die Sehnsucht nach einer analogen Welt

Ich besitze ein Wählscheibentelefon, eine Analogkamera, eine Schreibmaschine und einen Plattenspieler, auf dem ich bevorzugt The Smiths höre, am liebsten das gleichnamige Debütalbum von 1984. Ich trage Schnauzer, seit mein Bartwuchs es halbwegs zulässt, mein Traumauto ist ein Ferrari 400i, ebenfalls aus den frühen 1980ern und laut Spotify-Jahresrückblick liegt mein musikalisches Alter bei 81. Alles zusammengenommen wirkt es so, als hätte ich mich als 23‑Jähriger bewusst dazu entschieden, in der falschen Epoche zu leben.

Man könnte also ohne große Mühe zu dem Schluss kommen, dass ich ein Exot bin, ein leicht aus der Zeit gefallener Sonderling in einer Gegenwart, die sich selbst als digital, effizient und permanent verfügbar versteht. Nur stimmt das nicht. Denn wenn man sich die Daten anschaut, etwa die Erhebungen des Harris Poll, die unter anderem in der „New York Times“ aufgegriffen wurden, zeigt sich ein ziemlich eindeutiges Bild: 60 Prozent der Gen Z wünschen sich eine Zeit zurück, in der nicht jeder Moment von einem Bildschirm begleitet wurde, 80 Prozent halten ihre eigene Generation für zu abhängig von Technologie, 75 Prozent sehen die Auswirkungen sozialer Medien auf die mentale Gesundheit kritisch, und 68 Prozent empfinden Nostalgie für Epochen, die sie selbst nie erlebt haben.

Mit anderen Worten: Ich bin kein Ausreißer, sondern eher ein besonders sichtbarer Ausdruck eines Trends, der sich durch eine ganze Generation zieht – der Gen-Z-Nostalgie. Wichtiger als die Frage, ob diese Hinwendung zum Alten existiert, ist somit jene, warum sie eine solche Wucht entfaltet. Denn das ist kein Zufall, sondern die logische Reaktion auf eine Welt, die alles beschleunigt und gleichzeitig entleert.

Warum wir in der digitalen Welt nur noch sehen und hören – aber nichts mehr spüren

Ein Teil der Antwort liegt in etwas, das selten eine Rolle spielt, wenn über Digitalisierung gesprochen wird, nämlich in der schlichten Tatsache, dass der Mensch über mehr als zwei Sinne verfügt, die in der digitalen Welt jedoch kaum noch angesprochen werden.

Während Bildschirme im Wesentlichen Sehen und Hören bedienen und alles andere in glatten Oberflächen und standardisierten Interfaces verschwindet, zwingen analoge Objekte den Nutzer dazu, sich körperlich zu ihnen zu verhalten, sie zu berühren, ihr Gewicht zu spüren, ihren Widerstand wahrzunehmen und sich mit allen Sinnen auf sie einzulassen.

Ein Auto ohne Sicherheitsnetz: Der Ferrari 400i als Gegenentwurf zu Algorithmen und Assitenzsystemen. picture alliance / Heritage Images | Unknown Ein Auto ohne Sicherheitsnetz: Der Ferrari 400i als Gegenentwurf zu Algorithmen und Assistenzsystemen.

Ein Oldtimer etwa zwingt den Fahrer zur echten Interaktion: Man arbeitet mit dem Auto wie ein Reiter mit seinem Pferd, liest das Zittern im Lenkrad, das Ausbrechen des Hecks, spürt Gewichtsverlagerung, Kupplung, Getriebe – riecht Benzin und Öl und erlebt Mechanik unmittelbar und ungeschönt. Im modernen Automobil fährt nicht mehr der Mensch. Die Maschine fährt ihn.

Die Illusion von Kontrolle: Wenn wir Systeme nutzen, die wir nicht mehr begreifen

Es geht aber nicht nur um die Sinne, sondern auch um Kontrolle. Darum, zu verstehen, was man da eigentlich bedient.

Moderne Technologie ist in ihrer inneren Struktur extrem komplex, präsentiert sich jedoch nach außen als radikal vereinfacht, sodass der Nutzer zwar in der Lage ist, sie effizient zu verwenden, gleichzeitig aber immer weniger nachvollziehen kann, was im Hintergrund tatsächlich passiert. Fortschritt bedeutet hier nicht mehr, Technik zu beherrschen, sondern sich von ihr entmündigen zu lassen. Ältere Technik funktioniert genau umgekehrt: Sie ist oft einfacher aufgebaut, verlangt aber Aufmerksamkeit und Verständnis.

Die Schreibmaschine als Gegenentwurf zur digitalen Blackbox: Jeder Fehler bleibt sichtbar, jeder Anschlag verlangt Kontrolle und Konzentration. picture alliance / Visually | Collectiva Die Schreibmaschine als Gegenentwurf zur digitalen Blackbox: Jeder Fehler bleibt sichtbar, jeder Anschlag verlangt Kontrolle und Konzentration.

Eine Schreibmaschine zwingt zur Kontrolle: Jeder Anschlag ist endgültig, jeder Fehler sichtbar, jede Korrektur eine bewusste Entscheidung. Sie ist technisch simpel, verlangt aber Verständnis und Aufmerksamkeit. Der Computer funktioniert umgekehrt: hochkomplex im Inneren, aber so vereinfacht, dass man ihn bedienen kann, ohne ihn zu begreifen – Fehlermeldungen inklusive, die oft nur noch durch einen Anruf bei der IT gelöst werden. Genau darin liegt der Unterschied: Komplexität der Simplizität statt Simplizität der Komplexität.

Vintage ist in diesem Sinne nicht nur ein ästhetischer Rückgriff, sondern auch der Versuch, sich ein Stück dieser verlorenen Unmittelbarkeit zurückzuholen – und damit mehr als jene postmodernen Retro-Gesten, wie sie etwa Madonna in „Material Girl“ inszenierte oder Marken wie Smeg pflegen, die die Vergangenheit zitieren und sie dabei auf reine Ästhetik reduzieren und entkernen.

Gen-Z-Nostalgie und die Sehnsucht nach echtem Besitz

Noch deutlicher wird das, wenn man auf Eigentum schaut.

Während früher Besitz die Regel war, gleicht heutiger Konsum oft einem Streamingstrom, der alles überflutet und mitreißt, während Kauf und Besitz eine Klarheit und Wertschätzung schaffen, die in diesem Fluss verloren gehen. Alles ist verfügbar, aber kaum etwas bleibt. Ein Objekt, das man anfassen und abnutzen kann, pflegen muss und dadurch behalten will, gewinnt unter diesen Bedingungen eine Qualität, die weit über seinen reinen Gebrauchswert hinausgeht.

Der Reiz der Schallplatte: Haptik und Entschleunigung picture alliance / Zoonar | Oleksandr Latkun Der Reiz der Schallplatte: Besitz, Haptik und Entschleunigung

Nostalgie ist dabei weniger Flucht als Reaktion: Laut Daten des Harris Poll geben 66 Prozent an, dass der Blick in vergangene Zeiten hilft, mit Stress und Unsicherheit umzugehen. In der Theorie wird das als „Hauntology“ beschrieben – die Idee, dass vergangene Zukunftsbilder weiterwirken, wenn eigene unklar geworden sind. Oder einfacher gesagt: Wenn die Zukunft verschwimmt, wirkt die Vergangenheit plötzlich lesbarer.

Und genau darin zeigt sich das auch im Kleinen: Wenn ich vor meiner Schreibmaschine sitze und mir bewusst mache, dass ich mir damit freiwillig ein Werkzeug ausgesucht habe, das langsamer, unpraktischer und fehleranfälliger ist als jedes digitale Pendant, dann erscheint das auf den ersten Blick irrational.

Und vielleicht ist es das auch. Aber gleichzeitig ist es eine sehr konkrete Entscheidung für eine andere Form des Erlebens, die weniger darauf abzielt, möglichst effizient ein Ergebnis zu produzieren, sondern vielmehr darauf, den Weg dorthin wieder wahrnehmbar zu machen.

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Vielleicht geht es in der Gen-Z-Nostalgie also gar nicht darum, in die Vergangenheit zurückzukehren, sondern darum, sich der totalen Glättung der Gegenwart zu entziehen – und sich selbst wieder als handelndes Subjekt zu erleben.