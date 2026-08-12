Ein Mann soll im US-Bundesstaat Kansas seine Frau, seine drei Kinder und sich selbst getötet haben. Schon vorher sei er auffällig gewesen.

In der Stadt Winfield im US-Bundesstaat Kansas hat ein Mann Medienberichten zufolge seine vier Kinder im Alter von drei bis neun Jahren, seine Frau und anschließend sich selbst getötet.

Der 53-Jährige habe am Dienstagmorgen (Ortszeit) selbst die Polizei angerufen und gesagt, er habe seine gesamte Familie getötet und wolle sich nun das Leben nehmen, berichtete der zu NBC gehörende Lokalsender KSNW unter Berufung auf die Polizei.

Als die Beamten an dem Haus in der Kleinstadt, etwa 72 Kilometer südöstlich von Wichita, eingetroffen seien, hätten sie einen Schuss gehört, sich zunächst zurückgezogen und das Gelände abgesperrt. Nach einer Weile hätten sie dann die Haustür aufgebrochen und die Leichen des Mannes, seiner 44-jährigen Frau und der Kinder im Alter von drei, fünf, sieben und neun Jahren vorgefunden. Ein Motiv für die Tat nannte die Polizei zunächst nicht.

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Gesamte Familie getötet: Mann soll vorher auffällig gewesen sein

„In meinen 20 und mehr Jahren war dies eines der härtesten Dinge, die ich jemals gesehen habe“, sagte Polizeichef Robbie DeLong in einem Videomitschnitt der Pressekonferenz.

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Seine Dienststelle habe in den vergangenen Wochen Meldungen erhalten, wonach der Mann andere Menschen in der Öffentlichkeit angegriffen und angeschrien habe, zitierte KSNW ihn. „Ich kann jedoch nicht sagen, dass irgendetwas darauf hingedeutet hätte, dass wir heute an diesem Punkt stehen würden“, sagte DeLong demnach. (dpa)