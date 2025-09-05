Lehrerin niedergestochen – Schüler angeschossen und festgenommen

An einem Berufskolleg in Essen wurde eine Lehrerin verletzt. Vor Ort gibt es einen großen Polizeieinsatz – und schließlich eine Festnahme.

Nach einem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen ist der Tatverdächtige gefasst worden. Er sei in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen worden, bestätigte die Polizei Essen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige bei der Festnahme angeschossen und verletzt. Er werde medizinisch behandelt, hieß es. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, soll es sich bei dem Täter um einen Schüler der Schule handeln.

Der Schüler soll die Frau am Morgen angegriffen haben und dann geflüchtet sein. Reporter beobachteten am Vormittag den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos in der Nähe des Hauptbahnhofs, im Süden der Essener Innenstadt. Der Bereich am Hauptbahnhof sei weiträumig abgesperrt worden.

Lehrerin im Krankenhaus

Die Lehrerin schwebt nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht in akuter Lebensgefahr. Sie wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht angegriffen. In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass die Lehrerin gezielt attackiert wurde. Die Polizei war am Vormittag mit starken Einsatzkräften vor Ort und riegelte das Gebäude ab.

Ein Sprecher der Stadt Essen sagte, es handele sich um ein städtisches Berufskolleg mit rund 1.780 Schülerinnen und Schülern. Die Schule selbst äußerte sich nicht. Laut Homepage handelt es sich um ein Berufskolleg mit Bildungsangeboten in den Berufsfeldern Ernährung und Hauswirtschaft sowie Sozial- und Gesundheitswesen. (dpa)