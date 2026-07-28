Schock für zahlreiche Urlauber: Eine Donau-Kreuzfahrt von Passau über Wien und Budapest nach Bratislava musste während der Fahrt noch kurzfristig abgesagt werden. Grund sind die außergewöhnlich niedrigen Pegelstände auf der Donau.

Betroffen sind also nicht nur die Gäste, die in Passau an Bord gehen wollten. Auch die Passagiere der laufenden Kreuzfahrt müssen umplanen: Das Schiff kann wegen des Niedrigwassers nicht wie vorgesehen nach Passau zurückkehren. Das teilte der Stuttgarter Veranstalter „nicko cruises“ kürzlich auf seiner Webseite mit. Betroffen ist das Schiff „Belvedere“.

Der Veranstalter muss deshalb auch die Rückreise der derzeitigen Gäste organisieren. Nach Angaben des Veranstalters wurden gemeinsam mit der Reederei mehrere Alternativen geprüft – eine vertretbare Lösung habe sich jedoch nicht gefunden.

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Donau-Kreuzfahrt komplett abgesagt

Bereits einige Tage zuvor hatte „nicko cruises” mitgeteilt, dass Budapest nicht angelaufen werden könne. Stattdessen sollte die „Belvedere“ im ungarischen Komárom stoppen. Nun fällt die komplette Fahrt aus. Damit sind auf der ursprünglich geplanten Route Ziele in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Slowakei betroffen. Auch auf anderen europäischen Flüssen, darunter dem Rhein, sorgt Niedrigwasser derzeit für Einschränkungen in der Schifffahrt.

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Die betroffenen Kunden können entweder eine andere Reise aus dem Programm der Saison 2026/2027 mit zehn Prozent Preisnachlass buchen oder sich den vollständigen Reisepreis erstatten lassen. Ob sich die Lage auf der Donau in den kommenden Tagen entspannt, ist weiterhin offen. (mp)