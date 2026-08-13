Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien lehnt der Präsident die Hilfe von Bergungsteams aus dem Ausland ab.

Der kolumbianische Präsident Abelardo de la Espriella will nach dem schweren Erdbeben keine professionelle Hilfe aus dem Ausland annehmen. dpa/ Sebastian Barros

Während die Menschen in Kolumbien verzweifelt nach Überlebenden des katastrophalen Erdbebens gruben, lehnte der neue Präsident Abelardo de la Espriella die Hilfe professioneller Bergungsteams aus dem Ausland ab.

Das Zeitfenster von 72 Stunden, innerhalb dessen Verschüttete noch lebend geborgen werden können, schloss sich immer weiter – und doch durften auch deutsche Helfer nicht einreisen: Die kolumbianische Regierung habe mitgeteilt, dass sie für die akute Suche und Rettung keine ausländische Unterstützung benötige, so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Kolumbiens Präsident will nur ausgewählte Hilfe

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De la Espriella ist ein rechtsextremer Unternehmer und wurde – ohne jede Regierungserfahrung – erst wenige Tage vor dem Erdbeben ins Amt gewählt. Beobachter sehen eine chaotische Machtübergabe als Grund für die Weigerung, Hilfe von außen anzunehmen: So habe die neue Regierung zwar den nationalen Notstand ausgerufen, der neue Präsident weigere sich aber, seinen verhassten linken Amtsvorgänger Gustavo Petro für eine geregelte Amtsübergabe zu treffen.

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Die Folge: Es gibt derzeit keinen offiziellen Kanal zur Koordinierung internationaler Hilfe, keinen Ansprechpartner für die UN, für hilfsbereite Regierungen und Organisationen, und niemanden, der überhaupt ein Hilfsgesuch an andere Länder stellen könnte. Der Präsident von El Salvador teilte auf der Plattform X mit, dass die kolumbianische Regierung derzeit ausschließlich um Geld zur Versorgung der betroffenen Familien bitte.

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Mexiko wartet vergeblich auf Antwort aus Kolumbien

Auch Mexiko, das bereits ein Kontingent von 255 Soldaten zur Bergung Verschütteter bereitgestellt hatte, wartete vergeblich auf eine offizielle Anfrage aus Kolumbien.

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Deutschland will nun Hilfsgüter nach Kolumbien schicken, teilt das Auswärtige Amt mit. Denn: Während die Bergung der Erdbebenopfer ohne ausländische Unterstützung erfolgen sollte, haben die kolumbianischen Behörden Deutschland um Hilfe bei der Trinkwasserversorgung und um Nahrungsmittel gebeten.

Bei dem Beben am 10. August wurden mindestens 216 Menschen getötet, 2000 werden vermisst.