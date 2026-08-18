Flotte Rennen für den guten Zweck: Beim Kamelrenn-Derby auf dem Dom ging es wieder hoch her.

Wenn Politiker, Musiker, Unternehmer, Fußball-Legenden und Journalisten gemeinsam Kamele um die Wette schicken, dann kann das nur eins bedeuten: Auf dem Hamburger Dom ist wieder Kamelrenn-Derby von MenscHHamburg. Dabei ging es allerdings nicht nur um Ruhm und ziemlich große Pokale: Der ungewöhnliche Wettkampf brachte am Ende auch 20.000 Euro für den guten Zweck ein.

Rund 120 Menschen verfolgten am Sonnabend die Rennen am Kamelrennstand von DAniel und seinem Camel-Track-Team. Politisch wurde die SPD unter anderem von Innen- und Sportsenator Andy Grote vertreten, Grünen-Fraktionschef Michael Gwosdz rollte die Kugeln für Westwind Hamburg e.V. und Altonas Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth stellte sich im Gute-Leude-Pokal der Konkurrenz. Mit dabei waren außerdem Musiker Frank Spilker, DJ MAD und St. Pauli-Legende André Trulsen.

Kamelrennderby auf dem Hamburger Dom: „Spaß haben und ganz konkret helfen“

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Insgesamt wurden vier Pokale ausgespielt. Den WELT-Pokal gewann Rupert Fabig vom „Hamburger Abendblatt“. Im „Haspa-Pokal“ setzte sich das Team von BKP Rechtsanwälte durch. Den Gute-Leude-Pokal sicherte sich Tonbandgerät-Sänger Ole Specht, während beim MenscHHamburg-Pokal die Initiative „Der Hafen hilft!“ gewann.

Von der Spendensumme wurden bereits am Veranstaltungstag 6.666 Euro als Preisgelder vergeben. Je 2.222 Euro gehen an die AWO Hamburg, Dialog im Dunkeln und Der Hafen Hilft!.

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Unterstützt wurde das Charity-Rennen von der Haspa, die das Derby und den Haspa-Pokal mit einer großzügigen Spende förderte. Die „Welt“ ist seit vielen Jahren Medienpartner der Veranstaltung. „Man kann natürlich immer darüber reden, was alles nicht funktioniert. Wir finden es schöner, einfach gemeinsam etwas zu machen und dabei etwas zu bewegen“, sagt MenscHHamburg-Vorstand Lars Meier.

Der Verein verbindet Spendenaktionen mit kreativen Veranstaltungen. Meier: „Dieses Kamelrennderby war wieder genau das: Menschen zusammenbringen, gemeinsam Spaß haben und am Ende ganz konkret helfen.“ (mn)