Überraschend abfahrende Züge, fehlende Durchsagen und zurückgelassenes Gepäck: Unter dem MOPO-Instagram-Beitrag melden sich zahlreiche Leser mit ähnlichen Erlebnissen. Gleichzeitig entbrennt eine Debatte über die Verantwortung von Bahn und Fahrgästen.

Immer wieder berichten Bahnreisende von falschen oder fehlenden Informationen zu Abfahrtszeiten und Gleiswechseln. Unter einem MOPO-Beitrag schildern zahlreiche Nutzer, wie Züge plötzlich ohne sie weiterfuhren (Symbolbild). picture alliance / imageBROKER | Manuel Kamuf

Ein ICE hält außerplanmäßig am Bahnhof. Über die Lautsprecher heißt es, es werde noch dauern. Ein Fahrgast steigt deshalb kurz aus, vertraut sein Gepäck einer Mitreisenden an – und muss mit ansehen, wie der Zug plötzlich ohne ihn abfährt. Seine Koffer, Wertsachen und Kleidung fahren davon. Der Fall von Felix Baumgarten (39) aus Ottensen sorgte auf MOPO.de und Instagram für großes Aufsehen. Unter dem Beitrag melden sich nun zahlreiche Leser zu Wort, die nach eigenen Angaben ganz ähnliche Situationen erlebt haben – in Fulda, Göttingen, Stuttgart, Lüneburg und anderen Bahnhöfen. Überprüfen lassen sich die Aussagen nicht.

„Genauso habe ich es vor Jahren am Bahnhof in Fulda erlebt“, schreibt eine Nutzerin unter dem MOPO-Beitrag. Sie habe im Zug gesessen, während mehrere Mitreisende kurz ausgestiegen seien. Dann sei der Zug völlig überraschend losgefahren. „Genau dieselbe Szene – unglaublich.“ Auch aus Göttingen kommt ein ähnlicher Bericht. Erst vor wenigen Wochen sei den Fahrgästen dort eine Abfahrt mit 50 Minuten Verspätung angekündigt worden, heißt es in einem Kommentar. Tatsächlich habe sich der Zug aber schon 20 Minuten früher als angekündigt wieder in Bewegung gesetzt – und habe dadurch einige Reisende zurück gelassen.

Plötzlich fährt der ICE los – das Gepäck ist weg

Anzeige

Besonders viele Kommentare drehen sich um Fahrgäste, die ohne ihr Gepäck zurückblieben. So berichtet eine Nutzerin von einem ICE in Lüneburg, der wegen einer unbestimmten Wartezeit zunächst stehen geblieben sei. Viele Reisende seien ausgestiegen oder hätten sich auf dem Bahnsteig die Beine vertreten. Dann habe sich der Zug plötzlich doch in Bewegung gesetzt. „Mindestens eine Handvoll Leute blieb ohne Gepäck zurück“, schreibt sie.

Fast filmreif liest sich die Geschichte eines Fahrgasts auf der Strecke von Stuttgart nach Paris. Im Zug sei durchgesagt worden, dass sich die Weiterfahrt wegen fehlenden Personals um rund 20 Minuten verzögere. Der Mann sei deshalb kurz ausgestiegen, um sich einen Kaffee zu holen. Nur drei Minuten später rollte der Zug demnach jedoch bereits los – mit seinem Gepäck, seinem Geld und seinem Pass an Bord. Nach eigener Schilderung erreichte er Paris erst mit einem späteren Zug. Immerhin: Ein alarmierter Zugbegleiter habe seine Koffer am Gare de l'Est rechtzeitig aus dem Zug geholt.

Anzeige

Auch auf der Strecke von Stuttgart nach Hamburg soll es zu einer ähnlichen Situation gekommen sein. Laut einer Nutzerin habe das Zugpersonal erklärt, man könne kurz aussteigen, vor der Weiterfahrt werde es noch eine Durchsage geben. Die habe sie jedoch nie gehört. Nach wenigen Minuten sei der Zug einfach abgefahren. Sie selbst sei zwar sitzen geblieben, wundert sich aber bis heute, dass ihre Sitznachbarin den Zugbegleiter nicht auf die fehlenden Reisenden aufmerksam gemacht habe.

„Keine Ansage, falsches Gleis“: Frust über die Bahn wächst

Anzeige

Viele Leser kritisieren vor allem die Kommunikation der Bahn. Eine Nutzerin schildert, sie habe am angezeigten Bahnsteig auf ihren Zug gewartet. Ohne Vorwarnung sei dieser jedoch von einem anderen Gleis abgefahren. Selbst die Anzeige am ursprünglichen Bahnsteig habe sich bis zuletzt nicht geändert. Als sie sich später beim Servicepoint beschwerte, habe man ihr erklärt, die Gleisänderung sei unten in der Wartehalle durchgesagt worden. Ihr Unverständnis: „Was bringt die Ansage für das Untergeschoss denen, die am Bahnsteig auf ihren Zug warten?“ Auch in der Bahn-App habe es keinen Hinweis gegeben.

Ein anderer Fahrgast berichtet, nach mehr als einer Stunde Wartezeit hätten mehrere Reisende den Zug verlassen. Plötzlich hätten sich die Türen geschlossen – ohne erkennbare Ansage – und der Zug sei davongefahren. Zurück blieben „ratlose Gesichter drinnen und draußen“.

Bahn schuld – oder doch die Fahrgäste?

In den Kommentaren entbrennt allerdings auch eine Diskussion über die Verantwortung. Einige Leser zeigen wenig Verständnis für den ursprünglichen Fahrgast. Eine Nutzerin schreibt, sie gehe grundsätzlich nie ohne Schlüssel, Handy, Geldbörse oder Ausweise aus dem Zug. Eine andere erklärt, sie würde ihre Wertsachen niemals einer fremden Person anvertrauen.

Dem widerspricht wiederum ein langjähriger Bahnfahrer deutlich. Wer regelmäßig mit der Bahn unterwegs sei, wisse zwar, dass Durchsagen nicht immer zuverlässig seien. Trotzdem könne man die Verantwortung nicht einfach auf die Reisenden abwälzen. Fahrgäste hätten schließlich keinen Einblick in Signale, Betriebsabläufe oder kurzfristige Änderungen. Genau deshalb müsse man sich auf die Informationen der Bahn verlassen können.





Andere Kommentatoren fragen dagegen grundsätzlich, warum man den Zug während eines längeren Halts überhaupt verlasse. Eine Nutzerin vermutet, der betroffene Fahrgast sei womöglich zum Rauchen ausgestiegen und plädiert für mehr Vorsicht statt „Vertrauensseligkeit“.

Sie berichtet aber auch von einer positiven Erfahrung: Nachdem sie ihr Gepäck in einem ICE vergessen habe, habe eine Bahnmitarbeiterin die Tasche anhand der Sitzplatzreservierung gefunden. Wenig später hätte sie ihren Koffer am Hauptbahnhof Münster wieder in Empfang nehmen können.