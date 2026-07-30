Die Sängerin Deborah Sasson erlitt bei einem Autounfall in Italien schwere Wirbelverletzungen. Wie es zu dem Crash kam und wie es ihr jetzt geht.

Ein schwerer Autounfall in Italien, tagelanges Warten im Krankenhaus – und dann die dramatische Diagnose: Sängerin und Musical-Star Deborah Sasson (66) hat sich das Genick angebrochen und mehrere Wirbel verletzt.

Wie die „Bild“ berichtet, ereignete sich der Unfall Anfang Juli auf der Rückfahrt von Rom nach Deutschland. Sasson habe auf dem Beifahrersitz gesessen, am Steuer des Mercedes ihr Ehemann und Manager Dieter Tings (63).

Auf der Autobahn soll ein Kleintransporter vor ihnen plötzlich die Spur gewechselt haben. Dahinter habe ein Geländewagen gestanden, unter dessen Heck der Mercedes trotz einer Notbremsung rutschte. „Debbie hat sich das Genick angebrochen“, sagte Tings der Zeitung. Er selbst blieb unverletzt.

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Sängerin wartete tagelang auf MRT-Untersuchung

Sasson sei zunächst in ein Krankenhaus im italienischen Mantua gebracht worden. Dort sei zwar eine Computertomografie vorgenommen worden, auf eine notwendige MRT-Untersuchung habe die Sängerin jedoch mehrere Tage warten müssen. Weil eine Querschnittslähmung nicht ausgeschlossen werden konnte, hätten die Ärzte sie zunächst nicht aus der Klinik entlassen.

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Deborah Sasson bei der Verleihung der Goldenen Sonne 2023 während der Sonnenklar.TV Gala im Wunderland Kalkar. Kalkar, 22.04.2023 picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress

Ihr Mann habe schließlich über den ADAC einen Rücktransport organisiert, berichtet die „Bild“. Die Sängerin musste die gesamte Fahrt über ruhig liegen. In Deutschland hätten Ärzte festgestellt, dass neben der Verletzung am Hals auch Wirbel im unteren Rücken beschädigt worden seien. Inzwischen trage Sasson ein festes Stützkorsett. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Tings der Zeitung. Bis zu ihren Weihnachtskonzerten wolle sie wieder fit sein.

Deborah Sasson will 2026 wieder mit dem „Phantom der Oper“ auf Tour

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Deborah Sasson wurde in Boston geboren und studierte Gesang am Oberlin-Konservatorium. Nach einem Engagement an der Metropolitan Opera und ihrem Broadway-Debüt in „Show Boat“ vermittelte Leonard Bernstein sie für die „West Side Story“ an die Hamburgische Staatsoper – der Beginn ihrer Karriere in Deutschland.

Ende 2026 geht sie mit der von ihr mitentwickelten Produktion „Das Phantom der Oper“ wieder auf Tour. Sasson übernimmt eine der Hauptrollen, an ihrer Seite spielt Uwe Kröger das Phantom. (mp)