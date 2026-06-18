Hape Kerkeling posiert 2009 als Horst Schlämmer vor dem Reichstag in Berlin für den Film „Isch kandidiere!“. picture-alliance/ dpa | Constantin Film

Kann ein Komiker Bundespräsident werden? 123.000 Deutsche sagen mit einer Petition: Ja, unbedingt! Und meinen Hape Kerkeling. Was wie ein Witz klingt, ist so dämlich nicht.

Seit 2010 hatten wir drei Männer in Schloss Bellevue sitzen. Von Christian Wulff (CDU) ist vor allem sein turbulentes Liebesleben im Gedächtnis geblieben. Frank-Walter Steinmeier (SPD) war von Beginn an der falsche Mann am falschen Ort. Beeindruckt und das Land beeinflusst hat der einzige Nicht-Berufspolitiker: Joachim Gauck.

Hape Kerkeling als Bundespräsident? Warum nicht!

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Grundsätzlich spricht also nichts gegen einen Quereinsteiger. Im Gegenteil: Die politischen Parteien wirken in ihrer aktuellen Verfassung nur bedingt in der Lage, eine Person zu bestimmen, die auch über die Berliner Blase hinaus anerkannt würde. Unwürdiges Parteiengeschacher würde jeden Kandidaten, jede Kandidatin delegitimieren.

Kerkeling selbst kann sich eine Kandidatur vorstellen: „Wenn ich so in die Welt schaue und mir angucke, wer in der Welt in führenden Positionen das Sagen hat, dann bin ich geneigt zu sagen: Ja, das traue ich mir zu.“

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Doch ein Bundespräsident muss nicht nur „die Herzen der Menschen erreichen und eine moralische Instanz sein“, wie es die Initiatoren der Petition postulieren. Im Ernstfall ist er die letzte Verteidigungslinie der Demokratie. Wenn die Mitte zerbricht, Faschisten an die Macht drängen, zweifelhafte Gesetze durchgedrückt werden, dann braucht es eine Person im Amt, die das Land zusammenhalten und unter Druck die richtigen Entscheidungen treffen kann.

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Kann das ein Komiker? Ein Mann, der berühmt wurde für ein Buch über eine Pilgerreise und eine Fernsehfigur namens Horst Schlämmer?

Auch Selenskyj war ein TV-Witzbold – und wurde zum Kriegspräsidenten

Kann das ein Komiker? Ein Mann, der berühmt wurde für ein Buch über eine Pilgerreise und eine Fernsehfigur namens Horst Schlämmer? Nun, in Kiew sitzt so einer als Präsident.

Wolodymyr Selenskyj war ein TV-Witzbold, ein Showtänzer. Verlacht wurde er nach seiner Wahl. Dann kam der Krieg – und der Witzbold fand nicht nur die richtigen Worte, um sein Land am Leben zu halten. Der Witzbold hat die Ukraine gerade durch den vierten Kriegswinter gebracht. Und jetzt schickt er sich an, die russischen Imperialisten im Kreml in die Knie zu zwingen. Wie heißt es so schön: Unterschätze niemals einen Clown.