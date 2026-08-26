In sommerlicher Hitze können eisgekühlte Slush-Eissorten verlockend wirken. Doch Vorsicht – das in dem Eis enthaltene Glycerin kann in zu hoher Dosis gefährlich werden.

Blauer Frucht-Slush in einem Plastikbecher mit gelbem Strohhalm auf einem rustikalen Holztisch. (Symbolbild) picture alliance / PantherMedia | Daniel Reiter

Besonders bei Kindern ist Slush-Eis beliebt. Doch bei einem Produkt ist derzeit Vorsicht geboten: Das „Frosty Pocket“ mit 150 Millilitern wurde wegen eines zu hohen Glyceringehalts zurückgerufen. Betroffen sind alle Chargen der Sorten Waldfrucht, Zitrone, Erdbeere und Dracula. Das Produkt wurde nach aktuellem Stand in zahlreichen Bundesländern verkauft – darunter auch Hamburg.

Verbraucher sollten das „Frosty Pocket“ nicht mehr konsumieren und es in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. Betroffen sind Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 30. September, 30. Oktober und 30. November 2027. Hersteller ist das spanische Unternehmen Granizados Maresme S.L., als Händler wird die Aktuell Vertriebs GmbH genannt.

Glycerin kann vor allem für Kinder gefährlich werden

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Grund für den Rückruf ist ein erhöhter Glyceringehalt. Das kann insbesondere für Kinder problematisch sein, weil ihr geringeres Körpergewicht dazu führt, dass sie bezogen auf ihr Körpergewicht schneller eine hohe Dosis aufnehmen.

Glycerin wird unter anderem medizinisch eingesetzt, etwa zur Senkung eines erhöhten Hirndrucks. Eine zu hohe Aufnahme kann laut BfR unter anderem Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall und Benommenheit verursachen. Wer nach dem Verzehr eines stark glycerinhaltigen Slush-Produkts Beschwerden entwickelt, sollte Flüssigkeit zu sich nehmen. Bei akuten Beschwerden wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen oder den Giftnotruf zu kontaktieren.

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Rückruf in Hamburg und vielen weiteren Bundesländern

Nach Angaben der Lebensmittelwarnung sind derzeit alle 16 Bundesländer betroffen. Die Warnung gilt für alle Chargen des „Frosty Pocket“ in der 150-Milliliter-Packung. (vh/mp)