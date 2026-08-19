Auch wegen sinkender Kinderzahlen im Land gelten im neuen Kita-Jahr unter anderem neue Personalschlüssel in Krippen und Horten.

Ein Junge spielt in der Kita mit einem bunten Spielzeug, während im Hintergrund ein weiteres Kind zu sehen ist. picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi

Die Zahl der Kinder in Kitas und Kindertagespflege im Nordosten wird nach Aussage von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) in den kommenden zehn Jahren um rund 29 Prozent sinken.

Zum 1. März 2026 wurden rund 110.600 Kinder betreut, wie die Ministerin in Schwerin sagte. Im Jahr 2023 seien noch rund 117.470 Kinder betreut worden. Bis 2035 dürfe die Zahl auf etwa 78.500 sinken. Danach werde sich die Entwicklung laut Oldenburg voraussichtlich stabilisieren.

Der Rückgang sei vor allem eine Folge der Abwanderung junger Frauen seit der Wende, sagte Oldenburg. Dadurch war die Geburtenzahl im Land gesunken. Auch die Geburtenrate – also die Zahl der Kinder, die eine Frau im Schnitt zur Welt bringt – ist in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Bundesländern gering.

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Oldenburg: Bedarf an Erziehern wird sinken

Der Rückgang der Kinderzahlen werde auch Auswirkungen auf den Personalbedarf haben, sagte Oldenburg. Aktuell gebe es rund 13.300 Erzieherinnen und Erzieher im Land. Dass es bis 2035 zwischen 2000 und 3000 zu viele sein könnten, hält sie aber für unwahrscheinlich. „Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sollten wir uns darauf einstellen, um hier nicht böse überrascht zu werden.“

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Im Forum „Gute Kita 2030“ berät die Landesregierung gemeinsam mit Trägern und anderen Beteiligten über die künftige Ausgestaltung der Kindertagesförderung. Es geht unter anderem um die Qualität der Betreuung, die Situation des pädagogischen Personals, die Bedarfe von Eltern und Kindern sowie Fragen der Finanzierung und Bedarfe. Der Prozess ist über die laufende Wahlperiode hinaus angelegt.

Was sich im neuen Kita-Jahr ändert

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Die Ministerin verwies zugleich darauf, dass es zusätzliche Bedarfe durch die geplanten Qualitätsverbesserungen geben werde. Neuerdings gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im Hort, zunächst für Erstklässlerinnen und Erstklässler.

Zudem sollen von 2027 an in Krippen auf eine Erzieherin oder einen Erzieher fünf Kinder kommen – bislang sind es sechs. In den Horten soll der Personalschlüssel dann ab 1. August 2027 von 1 zu 22 auf 1 zu 21 verbessert werden. Krippe, Kindergarten und Hort sind in MV für die Eltern beitragsfrei. (dpa/mp)