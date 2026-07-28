Wegen schlechter Wetterverhältnisse konnte ein Emirates-Airbus A380 nicht wie vorgesehen in Shanghai landen. Nach mehreren Warteschleifen landete der Flieger stattdessen im 150 Kilometer entfernten Hangzhou – dort begann für die Passagiere eine Geduldsprobe mit vielen Zwischenfällen.

Gegen 21 Uhr sei der Flieger am 22. Juni auf dem Flughafen in Hangzhou gelandet. Eigentlich hätte es nur ein kurzer Zwischenstopp werden sollen, doch nach der Landung gab es gleich mehrere Probleme. Das berichtet „rtl.de“ unter Bezug auf lokale Medien.

Die Besatzung des Fliegers hatte ihre erlaubte Dienstzeit wohl bereits überschritten und durfte nicht weiterarbeiten. Eine Ersatzcrew musste jedoch erst eingeflogen werden. Als Nächstes soll es technische Probleme mit dem Flugzeug gegeben haben – schließlich wurde der Flug nach Shanghai ganz abgesagt.

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Flug nach Shanghai: Horror-Nacht im Emirates-Airbus

Während die Passagiere stundenlang warten mussten, soll die Klimaanlage gestreikt haben, sodass es im Flugzeug sehr stickig wurde. Mehrmals sei der Krankenwagen angerückt. Ein Passagier soll in der Kabine in Ohnmacht gefallen sein.

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Erst am nächsten Tag hätten die Passagiere das Flugzeug verlassen dürfen. Fast 24 Stunden nach dem Start in Dubai, seien die letzten Fluggäste ausgestiegen. Emirates habe sich entschuldigt und den Passagieren Hotelzimmer, Verpflegung und den Weitertransport nach Shanghai organisiert. (mp)