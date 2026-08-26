Der Hype um Ashwagandha hat eine gefährliche Kehrseite. Vor allem in Deutschland sieht foodwatch ein Problem

Runde, gesprenkelte Tabletten liegen neben einer geöffneten braunen Glasflasche. picture alliance / imageBROKER | Addictive Stock

Ashwagandha gilt in den sozialen Medien als pflanzliches Wundermittel für mehr Ruhe, besseren Schlaf und mentale Balance. Doch hinter diesen hohen Versprechungen stecken offenbar einige Risiken – und jetzt auch juristischer Ärger.

Die Verbraucherorganisation „foodwatch“ hat „ESN“, „More Nutrition“ und „Naturally You“ von Influencerin Pamela Reif abgemahnt. Die Unternehmen bewerben ihre Ashwagandha-Nahrungsergänzungsmittel unter anderem mit den Versprechungen von besserem Schlaf, weniger Stress und mehr emotionaler Stabilität. Solche Gesundheitsversprechen sind laut foodwatch jedoch rechtlich nicht zulässig.

Auch die Risiken würden nicht deutlich genug genannt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt insbesondere Schwangere, Stillende, Kinder und Menschen mit Lebererkrankungen vor der Einnahme. Mögliche Nebenwirkungen reichen von Übelkeit und Kopfschmerzen bis zu Hautausschlägen.

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Ashwagandha: Nahrungsergänzungsmittel bergen gesundheitliche Risiken

Ashwagandha, auch Schlafbeere oder Indischer Ginseng genannt, ist eine traditionelle Heilpflanze aus der indischen Ayurveda-Heilkunde. Die Beeren sind giftig, verwendet wird vor allem die Wurzel und in Pulver, Kapseln, Tropfen oder Tee verarbeitet.

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„Foodwatch“ fordert allgemein strengere Kontrollen für Nahrungsergänzungsmittel im Internet, gut sichtbare Warnhinweise und verbindliche Höchstmengen. Ashwagandhas langfristige Wirkung sei bislang nicht ausreichend erforscht, um mit den hohen Versprechungen, mit denen es vermarktet wird, verkauft zu werden.

Irreführende Werbung sei für pflanzliche Medikamente im Allgemeinen ein Problem. Nicht nur bei Ashwagandha gelte es, Vorsicht walten zu lassen.

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Vor allem in Deutschland sieht foodwatch ein Problem: Während andere europäische Länder bereits mit Verkaufsverboten, Höchstmengen oder Sicherheitswarnungen reagiert haben, gibt es hierzulande bislang weder verpflichtende Warnhinweise noch klare Grenzwerte für Ashwagandha. (vh/mp)