Die Nominierungen sind da – eine Comedy knackt einen Rekord, doch den Favoritenstatus sichert sich ein Krankenhausdrama.

Goldregen bei den Emmys: Bereits in der Vergangenheit gehörte „Hacks“ zu den großen Gewinnern – jetzt könnte die Erfolgsserie erneut abräumen. (Archivbild) picture alliance / Mark Von Holden/Invision/AP | Mark Von Holden

Noch bevor der erste Emmy vergeben ist, steht ein Rekord fest: Eine Serie schreibt TV-Geschichte. Die meisten Gewinnchancen hat aber ein anderer Titel.

Die Nominierungen für die 78. Emmy Awards sind veröffentlicht – und schon vor der Preisverleihung gibt es einen Rekord. Die Comedyserie „Hacks“ kommt mit ihrer fünften Staffel auf 24 Nominierungen und ist damit die erfolgreichste Comedyserie der Emmy-Geschichte, berichtet der „Spiegel“.

Krankenhausdrama „The Pitt“ gewinnt Rennen um meiste Nominierungen

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Noch häufiger berücksichtigt wurde in diesem Jahr allerdings das Krankenhausdrama „The Pitt“. Die HBO-Produktion geht mit 25 Nominierungen als Favorit ins Rennen. Dahinter folgen „Widow’s Bay“ (19), „Pluribus“ (18) und „Beef“ (16).

Auch mehrere Hollywoodstars dürfen auf einen Fernsehpreis hoffen. Unter den Nominierten sind Steve Carell („Rooster“), Jamie Lee Curtis („The Bear“) und Michelle Pfeiffer („Margo’s Got Money Troubles“). Verliehen werden die 78. Emmy Awards am 14. September. Durch die Gala führt Schauspielerin Mariska Hargitay.