Nach einem ZDF-Bericht zu den Belfast-Krawallen fordert Elon Musk über einen Anwalt eine Unterlassungserklärung. Das ZDF hat die Formulierung später als „missverständlich“ gekennzeichnet und dann die Passage gelöscht.

Der Tech-Unternehmer Elon Musk geht juristisch gegen einen Beitrag des ZDF über ihn vor. Er habe den Sender für seinen Mandanten wegen eines Berichts über Ausschreitungen in Belfast abgemahnt und fordere die Abgabe einer Unterlassungserklärung, bestätigte Anwalt Joachim Steinhöfel. Zuvor hatte die „Welt” über das Schreiben berichtet. Demzufolge sei die Behauptung, Musk habe zu einer „Jagd auf Migranten durch einen rassistischen Mob” aufgerufen, offensichtlich unwahr.

Hintergrund ist eine Folge von „ZDF heute live” vom 12. Juni. Thema der Sendung waren die gewalttätigen Krawalle in Belfast, nachdem ein Flüchtling aus dem Sudan Anfang der Woche für einen Messerangriff wegen versuchten Mordes angeklagt wurde. In der Anmoderation heißt es, dass ein rassistischer Mob Jagd auf Migranten mache. „Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk.”

Nach Kritik: ZDF stellt Formulierung per Disclaimer klar

Anzeige

Das könnte Sie interessieren: Streit eskaliert: Frauen wollen fliehen – Mann schießt auf Auto

Das ZDF hat am Dienstag erst einen Disclaimer neben das Video gestellt. Darin heißt es, dass die Formulierung „unpräzise und deshalb missverständlich” sei. Der britische Rechtsextreme Tommy Robinson habe nach dem Messerangriff in Belfast zu Protesten aufgerufen. „Der Post wurde von Elon Musk geteilt.”

Später teilte das ZDF mit, die Passage in der Anmoderation insgesamt entfernt und die Unterlassungserklärung abgegeben zu haben. In der Mediathek ist an der entsprechenden Stelle inzwischen ein Hinweis eingeblendet, in dem es heißt: „Die Anmoderation wurde aus rechtlichen Gründen gekürzt“. (dpa/mp)