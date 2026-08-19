Ein Elternpaar und seine Tochter sind bei einem Badeunfall in England ums Leben gekommen. Ein Mädchen kämpft noch ums Überleben.

Drama an der britischen Küste: Drei Familienmitglieder sind bei einem Badeunfall nahe dem beliebten Urlaubsort Brighton ertrunken. Ein Mädchen schwebt noch in Lebensgefahr.

Ein Mann, eine Frau und eine Jugendliche seien gestorben, berichtete unter anderem der Sender Sky News unter Berufung auf die Polizei der südenglischen Grafschaft Sussex. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA handelte es sich um ein Paar und ihre Tochter im Teenager-Alter. Zudem wurde den Angaben zufolge ein jüngeres Mädchen in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Familie stammte demnach aus dem Ausland, nähere Angaben zur Herkunft der Opfer machten die Behörden zunächst nicht. Die vier seien zum Schwimmen bei der Stadt Shoreham-by-Sea westlich von Brighton ins Meer gegangen und „bedauerlicherweise in Schwierigkeiten geraten“, hieß es laut Sky News von der Polizei. PA zufolge waren auch zwei Rettungshubschrauber wegen des Unfalls am Nachmittag im Einsatz. (dpa)