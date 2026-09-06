Das Wahlergebnis ist ein Desaster für Deutschland. Jetzt wird sich die AfD anschicken, auch den Westen zu erobern.

„Wir können wieder 40 Prozent erzielen und die AfD halbieren“, sagte Friedrich Merz vor einigen Jahren. Heute lässt sich konstatieren: Unter Merz als Kanzler hat sich die CDU in Sachsen-Anhalt halbiert und die AfD liegt deutlich über 40 Prozent. Schadenfreude ist nicht angebracht: Denn nicht nur Merz und seine CDU haben verloren, sondern wir alle.

Die Wahl von Sachsen-Anhalt ist ein Desaster für Deutschland. Fast jeder Zweite hat eine Partei gewählt, die Neonazis ein Zuhause gibt, eine Sprache der Gewalt lebt und die Grundlagen unseres Staates ablehnt, außen- wie innenpolitisch. Die sich Moskau unterwerfen und Deutschland aus NATO und EU lösen will. Die offen die „Remigration“ von Menschen fordert, die hier teils seit Generationen leben. Die Journalisten bedroht und ein revisionistisches Geschichtsbild propagiert, in dem Nationalsozialismus und Holocaust nur noch Randaspekte sind.

Die AfD triumphiert – und erobert auch den Westen

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„Das ist Demokratie“, sagt der sichtlich mitgenommene CDU-Ministerpräsident Sven Schulze. „Die Menschen haben ein Zeichen gesetzt.“

Ja, das haben sie, auch wenn Stand 19 Uhr noch nicht ganz klar ist, wer im neuen Landtag eine Mehrheit bilden kann.

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Nun könnte man einwenden: In Sachsen-Anhalt leben kaum mehr Menschen als in Hamburg, der Anteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt liegt gerade mal bei 1,8 Prozent. Doch das Ziel der AfD reichte immer weit über Sachsen-Anhalt hinaus: So wie die Wähler „ein Zeichen setzen wollten“, so wollte es die AfD: zeigen, wer die wahre Macht im Land ist. Man muss nicht den breit grinsenden Ulrich Siegmund oder die triumphierende Alice Weidel am Wahlabend sehen, um zu wissen, wie viel Rückenwind die Partei aus diesem Wahlabend ziehen wird.

Die Parteien der Mitte haben gerade mal ein Drittel der Stimmen

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Denn auch wenn man es in Hamburg, in München, in Frankfurt oder Köln nicht merkt: Die AfD ist längst keine Ossi-Protestpartei mehr. Wer sich Wahlkreiskarten anschaut, sieht, wie die braune, äh, blaue Welle aus dem Osten nach Westen schwappt, die AfD in immer mehr Landkreisen die stärkste Partei wird.

Schon bricht die Brandmauer-Diskussion wieder auf. Doch zu glauben, die CDU könnte diese durchradikalisierte AfD bändigen, ist reines Wunschdenken. Sie würde gefressen werden, mit Haut und Haaren.

Die Parteien der Mitte, CDU, SPD, Grüne, haben in Sachsen-Anhalt gerade mal ein gutes Drittel der Stimmen erreicht. Was wir erleben, ist eine massive Vertrauenskrise in das bundesrepublikanische Konsens- und Kompromisssystem. Die Menschen glauben nicht mehr, dass das System ihnen nutzt. Die Lust am Einreißen des Fundaments ist übergroß. Heute könnte ein neues politisches Zeitalter in Deutschland begonnen haben.