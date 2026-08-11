Ab dem 21. August bietet die DB durchgehende Kinderbetreuung für sechs bis 14-Jährige auf Zugreisen an.

Ein ICE der Deutschen Bahn fährt aus einem Tunnel bei Erlangen auf den neuen Streckenabschnitt der Schnellfahrstrecke Bamberg-Nürnberg. picture alliance / Eibner-Pressefoto | Ardan Fuessman

Kinder allein mit dem Zug unterwegs? Die Deutsche Bahn bietet ab Ende August auf drei Fernverkehrsstrecken eine durchgehende Betreuung für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren an. Buchbar ist das Angebot bereits ab Mittwoch, 12. August.

Ab dem 21. August können Kinder zwischen sechs und 14 Jahren auf drei ausgewählten Verbindungen der Deutschen Bahn ohne ihre Eltern reisen und werden dabei während der gesamten Fahrt betreut. Das Angebot gilt in beide Richtungen auf den Strecken Berlin–München, München–Köln und Frankfurt am Main–Hamburg.

Pro Strecke kostet die Kinderbetreuung als Aufpreis auf das Zugticket 69 Euro. Eine Reisegruppe besteht aus maximal 14 Kindern und zwei Betreuungspersonen. Die Tickets können bis zu 24 Stunden vor Reisebeginn gebucht werden.

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DB-Angebot für Kinder: Treffpunkt am Bahnhof

Die Kinder treffen sich vor der Abfahrt an einem zentralen Treffpunkt am jeweiligen Abfahrtsbahnhof.

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Am Zielbahnhof dürfen die Kinder den Bahnhof ausschließlich gemeinsam mit einer zuvor angegebenen abholberechtigten Person verlassen. Eltern müssen bei der Buchung also festlegen, wer das Kind am Zielbahnhof in Empfang nimmt.

Mehr Infos: Weitere Informationen zur Kinderanimation der Deutschen Bahn gibt es auf der Website der DB.

Vorlesen, Basteln und Spiele während der Zugfahrt

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Damit während der Reise keine Langeweile aufkommt, gibt es verschiedene Beschäftigungsangebote. Dazu gehören unter anderem Vorlesen, Gesellschaftsspiele und Basteln. In ausgewählten Zügen steht außerdem ein kostenloses Kinderanimationsprogramm zur Verfügung. (vh/mp)