Der neue Song von Danger Dan handelt von seinem Umgang mit einer seltenen Augenerkrankung, bei der die Betroffenen erblinden.

Ehrliche Worte über dramatische Diagnose: Musiker Danger Dan hat am Freitag seinen neuen Song „Dass es hier so schön ist“ veröffentlicht. Er handelt von seinem Umgang mit der seltenen Augenerkrankung Retinitis Pigmentosa. Betroffene verlieren ihr Augenlicht.

Für sein neues Album „Keine Angst“ habe der Musiker versucht, „endlich die Lieder zu schreiben, von denen ich wusste, dass ich sie irgendwann schreiben muss, bei denen ich aber immer das Gefühl hatte, es sei noch nicht der richtige Moment dafür“, schreibt er auf Instagram.

Danger Dan singt über Augenerkrankung

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Bislang habe er vermutlich zu großen Respekt vor den Themen gehabt. Im Song „Dass es hier so schön ist“ gehe es laut Danger Dan um seine Augenerkrankung und den Umgang mit ihr. „Ich leide an „Retinitis Pigmentosa“, einer seltenen Netzhautdegeneration, bei der man je nach Verlauf langsamer oder schneller sein Augenlicht verliert“, so der Musiker.



Die Diagnose habe er schon mit Mitte 20 bekommen. „In den darauffolgenden Monaten habe ich meinen Job geschmissen, ständig irgendwelche Abenteuer gesucht, bin viel und weit gereist, hab versucht, mir die ganze Welt anzugucken und aus jedem Augenblick etwas zu machen“, so Danger Dan. Das klinge romantisiert, aber er habe manchmal sogar das Gefühl, aus der Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit einen Vorteil zu ziehen. „Risikobereitschaft, Mut und einen Blick dafür, dass es hier eigentlich ganz schön ist.“



Unterm Strich sei es „natürlich trotzdem scheiße“, dass er kein Auto fahren dürfe, ständig irgendwas umschmeiße und die Welt alles andere als barrierefrei sei.

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Das neue Album „Keine Angst“ erscheint am 2. Oktober. Der Vorverkauf für die gleichnamige Tour ist ebenfalls am Freitag gestartet. In Hamburg wird Danger Dan am 25.09. 2027 im Stadtpark auftreten. (mp)