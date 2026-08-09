Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Blavand weisen jetzt große Schilder auf die Parkscheibenpflicht und die Höchstparkdauer hin. Nicolas L. Fromm

Schon wenige Zentimeter über der weißen Parklinie können deutsche Urlauber in Dänemark teuer zu stehen kommen – ebenso wie eine falsche Parkscheibe. Auf privaten Supermarktparkplätzen werden sofort 1000 Kronen fällig.

Für deutsche Urlauber kann der Einkauf in Dänemark ganz entspannt zwischen skandinavischen Delikatessen und duftendem Gebäck beginnen – und wenige Minuten später mit einem Schock unter dem Scheibenwischer enden. Auf privaten Supermarktparkplätzen können bereits kleine Verstöße gegen die Parkregeln eine „Kontrollgebühr“ von 1000 dänischen Kronen auslösen. Das entspricht umgerechnet mehr als 130 Euro.

Parken in Dänemark: Wenige Zentimeter können direkt 1000 Kronen kosten

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Besonders tückisch: Eine wichtige Regel ist auf manchen Parkplätzen nur auf Dänisch ausgeschildert. Wer die Bedeutung des Hinweises nicht kennt, kann deshalb schnell teuer bezahlen. Die Parkkontrollen auf den Geländen von Supermärkten werden von privaten Dienstleistern durchgeführt. Doch dabei geht es offenbar nicht nur um offensichtliche Verstöße.

Auf dem Schild in dänischer Sprache wird auf die Regel mit den weißen Linien hingewiesen Nicolas L. Fromm … bei der englischen und deutschen Übersetzung fehlt der Hinweis komplett. Nicolas L. Fromm

Bereits wenige Zentimeter können entscheidend sein: Ragt ein Auto über die weiße Linie der markierten Parkbucht hinaus, kann eine Kontrollgebühr von 1000 Kronen fällig werden.

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Für deutsche Urlauber ist das besonders ärgerlich. Wer während des Urlaubs nur schnell im Supermarkt einkaufen möchte, rechnet kaum damit, dass eine geringfügige Überschreitung der Markierung am Ende mehr als 130 Euro kosten kann.

Diese Parkregel wird nur auf Dänisch ausgeschildert

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Genau hier lauert eine weitere Falle. Die allgemeinen Hinweise auf dem Parkplatz sind nach den Beobachtungen vor Ort mehrsprachig und unter anderem auf Deutsch und Englisch zu finden. Der entscheidende Hinweis zur Nutzung der markierten Parkflächen fehlt in diesen Übersetzungen jedoch. Auf dem dänischen Schild steht: „Parkering kun tilladt i afmærkede båse“. Das bedeutet: „Parken ist nur in markierten Parkflächen erlaubt“.





Wer den dänischen Hinweis nicht versteht, erkennt deshalb möglicherweise nicht, dass schon ein leichtes Überstehen der weißen Markierung Konsequenzen haben kann. Für deutsche Urlauber kann die Sprachbarriere damit schnell in einem teuren Missverständnis enden und das Budget für Hotdogs, Softeis oder selbst gemachte Bonbons unerwartet schmälern.

Auch die falsche Parkscheibe im Fenster kann teuer werden

Doch nicht nur die Position des Autos kann auf dänischen Supermarktparkplätzen zum Problem werden. Auch bei der Parkscheibe sollten Urlauber genau hinschauen. Fehlt die vorgeschriebene Parkscheibe oder entspricht sie nicht den Vorgaben des jeweiligen Parkplatzes, kann ebenfalls eine Kontrollgebühr von 1000 Kronen fällig werden.

In Dänemark gibt es dabei eine Besonderheit: Die Parkscheibe zeigt die Ankunftszeit in einem 15-Minuten-Rhythmus an. Urlauber sollten deshalb vor dem Abstellen des Autos prüfen, welche Parkscheibenregel auf dem jeweiligen Parkplatz gilt.

Wer mit dem eigenen Auto nach Dänemark fährt, sollte sich deshalb nicht darauf verlassen, dass die heimischen Parkgewohnheiten automatisch auch im Nachbarland gelten. In vielen Urlaubsorten werden spezielle dänische Parkscheiben kostenlos bei der Touristinformation oder in den Büros von Ferienhausvermietern ausgegeben. Da die Mitarbeiter dort oft auch den Zorn der Urlauber abbekommen, wenn der 60 Zentimeter lange gelbe Bon unter dem Scheibenwischer klemmt, weisen viele Büros mittlerweile schon beim Check-in für das Ferienhaus aktiv auf die Regeln hin.

Vor dem Einkauf lohnt ein genauer Blick auf das Parkplatzschild in Dänemark

Der wichtigste Tipp für deutsche Urlauber lautet deshalb: Vor dem Parken die Beschilderung genau lesen und Schilder in Landessprache mit der Übersetzungs-App auf dem Smartphone ins Deutsche übersetzen. Denn nicht nur die Höchstparkdauer oder eine mögliche Parkscheibenpflicht sind entscheidend. Auch Hinweise zu den markierten Parkflächen und zu möglichen Gebühren sollten beachtet werden.

Fast 60 Zentimeter lang und 1000 Kronen teuer: Das Verwarngeld auf Supermarktparkplätzen in Dänemark Julian Heldt

Denn wer in Dänemark nur schnell zum Supermarkt möchte, kann sonst eine unangenehme Überraschung erleben: Ein kleiner Parkfehler kann aus einem gewöhnlichen Einkauf ein Bußgeld von mehr als 130 Euro machen.

Kontrollunternehmen antwortet nicht auf Fragen

Betreut werden viele der dänischen Supermarktparkplätze von dem Unternehmen „Europark“ aus Vejle, das zur europaweit im Parkgeschäft tätigen Apcoa-Gruppe gehört.

Auf Nachfrage unserer Redaktion dazu, wie sich die Kontrollgebühr zusammensetzt, warum manche Regeln nur in dänischer Sprache ausgeschildert werden und ob es viele Beschwerden von Touristen gibt, hat das Unternehmen bislang nicht geantwortet. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)