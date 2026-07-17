Während sich die Exekutive einer Kontrolle immer weiter entzieht, gönnt sich der Staat gegenüber den Bürgern mit leichter Hand immer neue Kontrollmöglichkeiten.

Die so genannte Chatkontrolle wurde eingeführt, um Kinderporno-Ringen auf die Schliche zu kommen - doch das funktioniert nicht wirklich. Sebastian Kahnert

Deutschland ist nach wie vor eines der freiesten Länder der Erde. Doch es gibt Tendenzen hin zu weniger Transparenz und mehr Kontrolle, die diesen Status gefährden. Dazu gehören die Aushöhlung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG), die Chatkontrolle auf EU-Ebene und der Umbau der Geheimdienste.

Der deutsche Staat – vor allem die Exekutive – will sich selbst nicht mehr zu genau auf die Finger schauen lassen. Unter dem Stichwort „Bürokratieabbau“ hat die schwarz-rote Koalition deshalb eine Änderung – oder besser: Aushöhlung – des Informationsfreiheitsgesetzes angekündigt. Dieses 2006 eingeführte Gesetz verpflichtet Behörden, bestimmte Informationen öffentlich zugänglich zu machen.

Das Instrument wird vor allem von Journalisten und Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) genutzt. So kann man sich Originaldokumente beschaffen und ist nicht darauf angewiesen, das zu glauben, was einem Pressestellen oder PR-Abteilungen „verkaufen“ wollen. Auf Grundlage des IFG sind eine Reihe von Skandalen ans Licht gekommen, die andernfalls wohl unentdeckt geblieben wären. Dazu zählen die überteuerten Maskenkäufe von Jens Spahn (CDU), das Debakel bei der Pkw-Maut von Andreas Scheuer (CSU) oder die Herausgabe von Ermittlungsakten im Fall der rechten Terror-Zelle NSU, die bei der Aufarbeitung staatlicher Fehler hilft. Aber auch Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten oder die E-Mails von Olaf Scholz (SPD) im Zusammenhang mit der Cum-Ex-Affäre wurden so öffentlich.

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Es geht nicht zuletzt um demokratische Kontrolle

Das IFG ist also ein Instrument der demokratischen Kontrolle. Nun soll es entkernt werden: So sollen Privatpersonen künftig ein „berechtigtes Interesse“ für eine Anfrage darlegen müssen. Bürger müssen sich also rechtfertigen, warum sie überhaupt etwas von der Regierung wissen wollen. Absurd! Dazu sollen wohl üppige Gebühren für eine Anfrage fällig werden und die Zugangsvoraussetzungen steigen. Immerhin: In der SPD-Bundestagsfraktion regt sich Widerstand: „So nicht mit uns abgesprochen“, heißt es dort.

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Die Begründung des Innenministeriums für das Vorhaben ist abenteuerlich: Mit dem IFG könnten feindliche Geheimdienste leichter Ziele für Sabotage finden und Mitarbeiter kritischer Infrastruktur wie Ministerien seien gefährdet. Auf Nachfrage des „Sterns“ konnte aber kein einziges Ministerium auch nur einen Fall nennen, in dem dies in der Vergangenheit zutraf. Und natürlich gibt es schon heute keinen Anspruch auf Akteneinsicht, wenn „Belange der inneren und äußeren Sicherheit“ betroffen sind.

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Millionenfache Überwachung

Während sich staatliche Stellen also der Kontrolle eher entziehen wollen, wird an anderer Stelle die Kontrolle verstärkt. So hat das EU-Parlament nun überraschend die seit April ausgesetzte „Chatkontrolle“ wieder in Kraft gesetzt. Und die Chatkontrolle 2.0 ist bereits in Arbeit. Das Gesetz ermöglicht es, anlasslos Millionen von Chatverläufen (per KI) zu durchforsten. Viele sehen dies als Ende dessen, was einmal als „Briefgeheimnis“ bekannt war.

Das offizielle Ziel dabei: Kinderpornografie entdecken. Doch selbst die EU-Kommission muss zugeben, dass dies nicht wie gewünscht funktioniert: Nur 0,00000077 Prozent der gescannten Nachrichten in der EU enthielten in der Vergangenheit auch wirklich illegales Material. Verhältnismäßig ist das ganz sicher nicht! Und wer garantiert eigentlich, dass nicht irgendwann auch nach anderen Kriterien gesucht wird?

Verfassungsschutz soll manipulieren dürfen

Und dann hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) noch eine andere Idee: Er nutzt Sommerstimmung und WM aus, um eine Reform von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz aufs Gleis zu setzen. Es sollen „echte Geheimdienste“ werden, sagt der Bayer. Ohne Frage brauchen die deutschen Schlapphüte in der heraufziehenden „Wolfswelt“ für neue Bedrohungen auch neue Kompetenzen. Allerdings rührt Dobrindt an einem wunden Punkt.

Aus historischen Gründen sind bei uns die Sphären bisher strikt getrennt: Die Polizei übt das alleinige Gewaltmonopol aus. Bürger müssen sie aber nur fürchten, wenn sie Gesetze brechen. Der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz darf hingegen seine Nase überall ungefragt reinstecken, aber beispielsweise niemanden verhaften. Dobrindt will diese Trennung nun aufweichen. Das ist schon problematisch genug. Dass die Dienste künftig laut Gesetzentwurf im Kampf gegen ihre Gegner auch mit der unbemerkten (!) „Bereitstellung falscher Informationen“ oder der „Löschung oder Verfälschung von Informationen“ arbeiten dürfen, macht einen fassungslos. Selbst ein Extremist muss das Recht haben, sich gegen staatliche Maßnahmen beispielsweise vor Gericht zu wehren. So darf Dobrindts Gesetz Kabinett und Bundestag keinesfalls passieren!

Ob nun aus Gedankenlosigkeit oder mit voller Absicht: Diese autoritären Anwandlungen in der politischen Klasse schaden einer offenen Gesellschaft, dem Glauben an den Rechtsstaat und der Demokratie. Und in Zeiten, in denen die AfD womöglich an der Schwelle zur Macht steht, sind sie eine doppelt schlechte Idee.