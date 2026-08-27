Er war einer der Hauptschuldigen der Gräueltaten im Bosnienkrieg und bekannt als „Schlächter vom Balkan“. Nun ist Ratko Mladic gestorben.

Ratko Mladic (M) spricht 1994 in Banja Luka mit dem bosnisch-serbischen Präsidenten Radovan Karadzic (r). picture alliance/dpa/AP | Radivoje Pavicic

Der wegen Kriegsverbrechen verurteilte bosnisch-serbische Ex-General Ratko Mladic ist tot.

Das bestätigte ein hochrangiger UN-Vertreter der Deutschen Presse-Agentur. Mladic verbüßte seine lebenslange Haftstrafe im internationalen Gefängnis in Den Haag.

Zuvor hatte die serbische Staatssekretärin für Menschenrechte, Lidija Pavicevic, bereits unter Berufung auf die Familie von Mladic vom Tod des 84-Jährigen gesprochen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug berichtet hatte.

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Mladic wurde wegen Völkermords im Bosnien-Krieg verurteilt. Für die Opfer des Krieges und ihre Angehörigen stand Mladic für das Böse schlechthin. Sein singulär schlimmstes Verbrechen war das Massaker an 8.000 Bewohnern der ostbosnischen Enklave Srebrenica, hauptsächlich Männer und männliche Jugendliche, im Juli 1995. Dafür wurde er vom UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 2021 bestätigte das Nachfolge-Tribunal im Berufungsverfahren das Urteil, womit es rechtskräftig wurde. (dpa/mp)