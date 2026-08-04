Der Irish-Folk-Musiker Glen Hansard starb vor knapp einer Woche bei einem Motorradunfall. Familie, Fans und Prominente würdigen den Oscar-Preisträger bei seiner Beerdigung.

Der Sarg mit den sterblichen Überresten von Glen Hansard wird in die St. Patrick’s Cathedral in Dublin getragen. Damien Eagers/PA Wire/dpa

Zahlreiche Fans und Prominente haben in der irischen Hauptstadt Dublin Abschied von Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard genommen. Hunderte Fans versammelten sich der Nachrichtenagentur PA zufolge rund um die St. Patrick's Kathedrale, auch Prominente wie der Musiker Hozier, der Schauspieler Chris O'Dowd und Rockstar Bono nahmen an der Trauerfeier teil.

Der 56-Jährige war vor wenigen Tagen bei einem Motorradunfall in Irland ums Leben gekommen. Bereits am Montag nahmen Tausende an der öffentlichen Totenwache für den in Dublin geborenen Sänger und Gitarristen teil.

Bono kommt zur Beerdigung von Glen Hansard in die St. Patrick’s Cathedral. Damien Eagers/PA Wire/dpa

Unter anderem U2-Frontmann Bono hielt eine Trauerrede. Dabei stimmte er laut PA gemeinsam mit dem Publikum den U2-Hit „Beautiful Day“ an. Als der Sarg schließlich aus der Kathedrale transportiert wurde, erklang den Angaben nach Bob Dylans „Forever Young“.

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Glen Hansards Witwe Maire Saaritsa (Mitte) steht vor der St. Patrick’s Cathedral in Dublin nach Hansards Beerdigung. Damien Eagers/PA Wire/dpa

Hansard war 2008 gemeinsam mit Markéta Irglová für „Falling Slowly“ im Film „Once“ mit dem Oscar für den besten Song ausgezeichnet worden. In dem Film spielte der Ire selbst die Hauptrolle als Straßenmusiker – so hatte er einst seine Karriere begonnen. Hansard war „einer der gefeiertsten und einflussreichsten Musiker Irlands“, wie der Sender RTÉ zuletzt schrieb.

Hozier trifft zur Beerdigung von Glen Hansard in der St. Patrick’s Cathedral in Dublin ein Damien Eagers/PA Wire/dpa

Witwe: Kleiner Sohn erbte „strahlenden Geist“

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Auch die Frau von Hansard, Maire, kam bei der Trauerfeier zu Wort. Sie dankte ihrem Mann laut dem Sender Sky „für das gemeinsame Leben, in dem wir Seite an Seite nach Wahrheit und Schönheit gesucht haben“. „Wir haben sie in unserem Sohn Christie gefunden“, so die Witwe unter Tränen. Der Dreijährige, der bei der Beerdigung nicht anwesend war, habe den „strahlenden Geist“ von seinem Vater geerbt.