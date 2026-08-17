FKK-Bereich zu klein: Dortmunder Pärchen klagt gegen die AIDA. Jetzt hat das Landgericht Rostock ein Urteil gefällt.

Der FKK-Bereich auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff war laut einem Ehepaar kleiner als angegeben. Vor dem Landgericht Rostock bekam das Paar recht. picture alliance / Sipa USA | Rod Rolle

Im Streit zwischen AIDA und einem Dortmunder Ehepaar um den FKK-Bereich auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein Urteil gefallen. Das Paar hatte sich darüber beschwert, dass der Bereich an Bord nicht so aussah, wie er zuvor beworben worden war.

Das Ehepaar buchte seine Weltreise 2024 vor der sogenannten Evolution-Modernisierung der AIDAdiva. Zum Zeitpunkt der Buchung war zwar bekannt, dass das Schiff umgestaltet werden sollte – wie der FKK-Bereich danach aussehen würde, war jedoch noch nicht bekannt. Das Paar buchte die Reise somit auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Informationen und Deckpläne.

Nach der Evolution-Modernisierung der AIDAdiva hatte sich der FKK-Bereich jedoch verändert. Whirlpool, Dusche und Sonnenschutz fehlten. Außerdem wurde das Dortmunder Ehepaar nach eigenen Angaben nicht auf die Veränderungen aufmerksam gemacht. Das Paar verklagte AIDA daraufhin auf eine Rückzahlung von 22 Prozent des Reisepreises in Höhe von 68.600 Euro.

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Am Montag fiel am Landgericht Rostock das Urteil: Das Ehepaar hatte mit seiner Klage teilweise Erfolg. Das Gericht sprach ihm eine Reisepreisminderung in Höhe von fünf Prozent des Reisepreises zu – insgesamt 3430 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine mögliche Berufung müsste vor dem Oberlandesgericht Rostock verhandelt werden.

AIDA Cruises hat sich bislang nicht offiziell zu dem Urteil geäußert. (pli)