Eine Autofahrerin verliert die Kontrolle und stürzt mit ihrem Wagen auf eine Terrasse. Die 74-Jährige hat Glück im Unglück.

Ein etwa zwei Meter tiefer Sturz mit ihrem Auto ist für eine Frau im Kreis Paderborn glimpflich ausgegangen.

Die 74-Jährige hatte auf einem Parkplatz in Borchen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war durch eine Hecke und den Sichtschutz eines Gartens gefahren, wie die Feuerwehr mitteilte.

Unfall in Borchen: Rentnerin kommt ins Krankenhaus

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Anschließend sei der Wagen auf eine Terrasse gestürzt und mit der Front auf den Steinen aufgekommen. Die Frau habe ihr Auto noch selbst verlassen können. Sie sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

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Weitere Verletzte gab es bei dem Unfall am Freitag laut Feuerwehr nicht, allerdings sei ein weiteres Auto beschädigt worden. Das Unfallauto wurde mit einem Kran angehoben und anschließend mit einer Seilwinde zurück auf den Parkplatz gezogen. (dpa)