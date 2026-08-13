Einem italienischen Unternehmer wird seine Luxusjacht übergeben, doch nur wenige Tage später geht sie vor der Costa Smeralda unter. Alle Menschen an Bord bleiben unverletzt.

Die Spiaggia Sottoportorafael bei Palau liegt an Sardiniens Küste, in deren Gewässern die Jacht „Angiola II“ sank. picture alliance / imageBROKER | Daniel Schoenen

Nur wenige Tage nach ihrer Übergabe an einen italienischen Unternehmer ist eine rund acht Millionen Euro teure Luxusjacht vor Sardinien gesunken.

Die 30 Meter lange „Angiola II“ war vor dem Nobel-Urlaubsort Porto Cervo unterwegs, als es zu einem Motorschaden kam, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Dabei soll auch ein Feuer an Bord ausgebrochen sein. Alle 14 Menschen an Bord der Jacht blieben unverletzt.

Die Menschen an Bord – Gäste des Eigentümers und Besatzungsmitglieder – wurden von anderen Booten in der Nähe aufgenommen. Die Jacht liegt inzwischen in rund sieben Metern Tiefe zwischen der Insel Isola dei Cappuccini und dem Capo Ferro an der Costa Smeralda auf der Seite. Die Costa Smeralda ist ein berühmter Küstenstreifen im Nordosten der Mittelmeerinsel Sardinien.

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Jacht erst wenige Tage zuvor übergeben

Um die „Angiola II“ wurden nach Angaben von Ansa Ölsperren ausgelegt. Laut den Behörden floss aber bislang kein Treibstoff ins Wasser. Der Rumpf wird bis zum Eintreffen eines spezialisierten Bergungsunternehmens überwacht. Ein Schlepper soll die Jacht anschließend an Land bringen.

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Die Jacht wurde Medienberichten zufolge erst wenige Tage zuvor an den Eigentümer übergeben. Bei dem Schiff handelt es sich um eine Amer F100. Die Jacht verfügt über eine Master-Suite, zwei VIP-Suiten und zwei Doppel- sowie drei Crewkabinen. Insgesamt bietet sie Platz für zehn Gäste und fünf Besatzungsmitglieder.

Küste auf Sardinien beliebter Luxus-Urlaubsort

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Insbesondere im Sommer ist die Küste von Sardinien ein beliebtes Urlaubsziel. Vor allem die Costa Smeralda mit ihren weißen Sandstränden und dem smaragdgrün-ähnlichen Wasser zieht jährlich zahlreiche Urlauber an. Die Gegend ist besonders bei wohlhabenden Urlaubern beliebt, die mit ihren Jachten vor der Küste ankern. Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verbrachte diesen Sommer auf der vorgelagerten Insel La Maddalena. (dpa/mp)