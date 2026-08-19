Nach langer Zeit ohne Hauptgewinn ist der Lotto-Jackpot von 50 Millionen Euro endlich geknackt worden. Der Gewinner hat sich gemeldet.

Thüringen hat einen neuen Multimillionär: Die Person, die den Lotto-Jackpot von 50 Millionen Euro geknackt hat, habe sich bereits zum Wochenstart gemeldet, berichtete der Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie, Jochen Staschewski. Die Person habe sehr strukturiert und gefasst gewirkt. Da es sich um einen registrierten Spieler handle, sei die Person auch bekannt gewesen.

Der Tippschein mit den richtigen Zahlen zum Millionengewinn wurde laut Lotto Thüringen in einer Annahmestelle im Raum Mittelthüringen abgegeben. Es gab jedoch keine Angaben zum Geschlecht oder Alter des Glückspilzes.

Lotto-Gewinn: Staatslotterie rät zu Verschwiegenheit

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Nach einem Großgewinn gibt es Staschewski zufolge immer die Möglichkeit einer Beratung. Ob ein persönliches Gespräch gewünscht ist, sei ganz individuell. Während manche gern vorbeikämen, reiche anderen ein Telefonat.

So oder so: Der erste Rat sei immer, Ruhe und Verschwiegenheit zu bewahren, sagte Staschewski. „Manche erzählen das nicht mal ihren Kindern, das kommt sehr häufig vor.“ Zudem riet er, dass sich die Gewinner gut überlegen sollten, wie sie das Geld verwenden. „Auch große Summen können schnell ausgegeben werden.“ Darüber hinaus wies er auf steuerliche Bestimmungen hin, etwa wenn das Geld gewinnbringend angelegt werde. Der Lotto-Gewinn an sich sei jedoch steuerfrei, erklärte er.

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Nächster Jackpot liegt wieder bei 50 Millionen Euro

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Lotto „6 aus 49“ liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hat es noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden – bis zur Ziehung am vergangenen Samstag.

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Beim Spiel „6 aus 49“ sind 50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt. Bei einer längeren Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht sich der nächste Einstiegs-Jackpot. Wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn waren jüngst mehr als 121 Millionen Euro im Topf. Damit startet auch der folgende Jackpot direkt mit der Maximalsumme von 50 Millionen Euro – das gab es in der deutschen Lottogeschichte noch nie. (dpa)