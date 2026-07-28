Gut drei Monate nach der Festnahme des US-Musiker D4vd wegen Mordverdachts steht fest, dass sich der 21-Jährige vor Gericht verantworten muss.

Nach einer fünftägigen Anhörung in Los Angeles, bei der grausige Details zur Sprache kamen, befand die zuständige Richterin, dass die Beweislage für einen Prozess ausreiche. Ende August soll der Musiker mit dem bürgerlichen Namen David Anthony Burke erneut vor Gericht erscheinen. Ein Termin für den Prozessbeginn wurde zunächst nicht bekannt.

Laut der Mordanklage soll der Sänger ein 14 Jahre altes Mädchen erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben. In der Anklage wird beschrieben, dass Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung mit dem Mädchen einging, als sie 13 Jahre alt war. Am Vortag ihres Verschwindens im April 2025 hätten sie einen Streit gehabt – der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören.

Er habe daraufhin beschlossen, sie „zum Schweigen zu bringen”, und sein Opfer mit Messerstichen getötet, führt die Staatsanwaltschaft aus. Unter einem falschen Namen habe er online zwei Kettensägen und andere Hilfsmittel bestellt und die Leiche zerstückelt. Die Anklage legt ihm auch wiederholten sexuellen Missbrauch eines Kindes und das Verstümmeln einer Leiche zur Last. Burke plädierte im April in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig.

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Laut Staatsanwaltschaft könnte ihm bei einer Verurteilung eine lebenslängliche Haftstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann, oder gar die Todesstrafe drohen. Die Anklage habe noch nicht entschieden, ob sie die Todesstrafe fordern werde, hieß es.

Prozess um US‑Musiker D4vd: Leichenfotos und Expertenaussagen

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Bei der jüngsten Anhörung brachte die Staatsanwaltschaft viele belastende Details vor. Im Gerichtssaal wurden unter anderem Fotos von der stark verwesten Leiche gezeigt. Ein Gerichtsmediziner äußerte sich zu Stichwunden, Kriminalexperten zu DNA- und Blutspuren.

Im vorigen September stießen Ermittler in einem auf Burke zugelassenen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, auf die Leichenteile in schwarzen Säcken. Sie waren stark verwest und dürften bereits mehr als vier Monate lang in dem Fahrzeug gelegen haben.

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D4vd wurde mit den auf Tiktok viral gegangenen Songs „Romantic Homicide” (deutsch: Romantisches Tötungsdelikt) und „Here with Me”, die milliardenfach gestreamt wurden, international bekannt. 2025 lieferte er zudem die Hymne für das Videospiel „Fortnite”.