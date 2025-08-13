So bringt die DAK-Gesundheit dich beim MOPO Team-Staffellauf in Form

Ob Puls hoch oder noch im Ruhemodus – beim diesjährigen MOPO Team-Staffellauf kannst du direkt vor Ort testen, wie fit du wirklich bist. Denn die DAK-Gesundheit ist offizieller Gesundheitspartner des beliebten Laufs im Hamburger Stadtpark und bringt an beiden Veranstaltungstagen ein ganzes Paket an kostenlosen Gesundheitsservices mit.

Check, tapen, entspannen – alles vor Ort

Am DAK-Aktionsstand gibt es nicht nur einen Cardiocheck, der deine Ausdauer einschätzt. Auch Kinesio-Taping steht auf dem Programm – perfekt, wenn die Muskeln müde werden oder du deine Stabilität verbessern möchtest. Dazu gibt’s Läufermassagen, wahlweise zum Auflockern vor dem Start oder zum Runterkommen nach dem Zieleinlauf.

Für alle – ganz ohne Anmeldung

Die Angebote sind kostenlos und offen für alle, egal ob Läuferin, Zuschauer oder einfach Spaziergänger im Stadtpark. Das erfahrene DAK-Team berät zudem zu Themen wie Ernährung, Regeneration und Bewegung – für mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit, nicht nur am Lauftag.

Hier findest du den Stand

Der DAK-Aktionsstand steht mitten im Veranstaltungsbereich im Hamburger Stadtpark und ist an beiden Lauftagen jeweils von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Einfach vorbeischauen, durchchecken lassen – und fitter ins Ziel kommen.