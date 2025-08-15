Erst rennen dann schlemmen – das Picknick

Das Besondere am MOPO Team-Staffellauf: Das große Picknick nach dem Rennen. Jedes Team erhält vom Veranstalter einen gefüllten Picknickkorb und feiert gemeinsam mit Kollegen und Freunden den Erfolg.

Bei Dachser Food Logistik werden die Picknickkörbe gepackt

Bevor es im Stadtpark heiß hergeht, ging es für die Azubis von Dachser Food Logistik in die Kälte: Wenige Tage vor dem Event werden in der Halle die 2000 Picknickkörbe für die Lauf-Teams gepackt und bis zum Team-Staffellauf gelagert. Unter dem Motto „Wir packen das“ wird die Aktion „Picknickkörbe“ traditionell von den Dachser-Auszubildenden übernommen, die damit gleich zu Beginn ihrer Logistik-Laufbahn eine besondere Aufgabe erhalten.

Von der Halle über den Transport bis in den Stadtpark – die Läufer und Läuferinnen können sich auf Lebensmittel freuen, die dank professioneller Food-Partner so frisch wie möglich auf die Wiese kommen. Und natürlich auf Körbe, die mit viel Engagement und Begeisterung gepackt wurden.